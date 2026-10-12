«Ενεργειακή εκεχειρία» στα λόγια, ρωσικά χτυπήματα στην πράξη: Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία που αιφνιδίασε τον Ζελένσκι

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», έγραφε πριν από λίγες ώρες στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Τραμπ χωρίς εξηγήσεις και λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έκπληκτος όπως φαίνεται, δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν σχολίασε.

Αλλά νωρίς το βράδυ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία»

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, που δημοσιεύει τις δηλώσεις του στο Χ.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε δηλώσει το πρωί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, αν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος συζήτησε την ανακοίνωση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Από την πλευρά μας, η Ουκρανία πάντοτε υποστηρίζει ΠΛΗΡΩΣ τα βήματα προς την αποκλιμάκωση, για την προστασία των ζωών και για τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τον τερματισμό του πολέμου και την εγγύηση μίας βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Καθολική υποστήριξη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την «καθολική της υποστήριξη» προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις εκκλήσεις του Κιέβου για την εφαρμογή εκεχειρίας που θα προστατεύσει την παγκόσμια τροφοδοσία σε είδη διατροφής και τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Και εκφράζω την καθολική μου υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι που ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Γαλλία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματικά ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας ακόμη και τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε πάντως ο γάλλος πρόεδρος.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τους προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ υπέρ μίας ενεργειακής εκεχειρίας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Αντι Μπέρναμ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του υποστηρίζει αποφασιστικά την «έκκληση» του Ντόναλντ Τραμπ για μία «βιώσιμη ενεργειακή εκεχειρία χωρίς καθυστέρηση» ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία.

«Η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου (...) Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του προέδρου Τραμπ σήμερα υπέρ μίας βιώσιμης ενεργειακής εκεχειρίας χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε μέσω του Χ ο βρετανός πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι είναι «ο καλύτερος δρόμος για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ