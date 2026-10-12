«Όχι» Πούτιν σε εκεχειρία 60 ημερών για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία – «Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη» διαμηνύει η Ρωσία

«Σας παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι στην εκπομπή "This Week" του δικτύου ABC.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

«Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία», είπε ο Πεσκόφ. «Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε».

Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά τον Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια εκεχειρία θα αφορά μόνο τα διυλιστήρια πετρελαίου και πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Πηγή: ΑΠΕ