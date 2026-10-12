Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στον δρόμο, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Απίστευτη υπόθεση στη Γερμανία: Ρομπότ φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 16χρονη – Δύο νεαροί μετέδιδαν το περιστατικό live
Το ρομπότ πλησίασε την ανήλικη από πίσω και προχώρησε σε απρεπείς κινήσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία – Οι δύο νεαροί βιντεοσκοπούσαν και σχολίαζαν το περιστατικό στα social media
Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στην Κολωνία, το ρομπότ αυτό «άγγιξε τη νεαρή κοπέλα στο ύψος των γλουτών και έκανε κινήσεις προς τα εμπρός και πίσω στα οπίσθιά της» ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης αυτής.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του ρομπότ, ο οποίος είναι 16 ετών, και ενός συνεργού του, ηλικίας 19 ετών, για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», αδικήματος που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι νεαροί βιντεοσκόπησαν τη σκηνή και τη μετέδωσαν, με σχολιασμό, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Γύρω στα μεσάνυχτα το χρυσοκόκκινο ρομπότ, που έχει ύψος 1,20 μέτρο, πλησίασε τη 16χρονη από πίσω ενώ εκείνη βρισκόταν σε έναν δρόμο της πόλης, μαζί με δύο φίλες της. Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει το ρομπότ, συνοδευόμενο από τους δύο εφήβους, να κολλάει πάνω στη νεαρή κοπέλα η οποία, τρομαγμένη, βγάζει μια κραυγή και απομακρύνεται.
Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους υπόπτους και το ρομπότ, κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Κατάσχεσαν τόσο το ρομπότ όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών.
«Η αστυνομία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ρομπότ τη στιγμή των γεγονότων και αν κάποιος είχε τον έλεγχό του», προσθέτει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΑΠΕ
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