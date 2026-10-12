Στην αντεπίθεση η Γκιλφόιλ για τις καταγγελίες: «Ο Έρικ Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»

Η υπόθεση είχε προκαλέσει δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, μεταξύ άλλων στη Wall Street Journal, ενώ για τις καταγγελίες είχαν τοποθετηθεί τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Σε δήλωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι νομικοί σύμβουλοι της Γκιλφόιλ, Τζέσε Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς, χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και παρουσιάζουν τη διαφορά ως υπόθεση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών.

«Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβειρα», αναφέρουν.

Η συμφωνία των 200.000 δολαρίων και οι ανεξόφλητες αμοιβές

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Γκιλφόιλ για να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες διοργάνωνε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει των πολιτικών του επιδιώξεων.

Όπως υποστηρίζουν, στις 20 Μαΐου 2024 υπεγράφη γραπτή συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τρίτο γραφείο κρατήσεων, το οποίο είχε αναλάβει τη διαχείριση των αμοιβών της Γκιλφόιλ. Η συμφωνία προέβλεπε σταθερή αμοιβή 200.000 δολαρίων, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2024.

Πέραν της συγκεκριμένης συμφωνίας, οι νομικοί της σύμβουλοι αναφέρουν ότι υπήρξαν πρόσθετες συμφωνίες για ομιλίες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρημάτων.

Κατά τους ίδιους, ο Ντίτερς δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του υποχρεώσεις, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που του δόθηκαν. Τελικά κατέβαλε μέρος των χρημάτων, αφήνοντας ανεξόφλητο ποσό περίπου 150.000 δολαρίων για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025.

Οι δικηγόροι επικαλούνται και μηνύματα του Ντίτερς, στα οποία φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με οικονομικά προβλήματα».

«Το να ζητάει από έναν πελάτη την αμοιβή για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά»

Η νομική ομάδα της Γκιλφόιλ απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της συνδέονταν με οποιαδήποτε προσπάθεια εξασφάλισης πολιτικών ανταλλαγμάτων.

«Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo»: ένας πελάτης που δεν πληρώνει τις οφειλές του καλείται να πληρώσει έναν ληξιπρόθεσμο λογαριασμό», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η Γκιλφόιλ επιχείρησε απλώς να διευθετήσει τις εκκρεμείς οικονομικές της απαιτήσεις πριν αναλάβει δημόσιο αξίωμα.

«Το να ζητάει από έναν πελάτη την αμοιβή για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά. Είναι το αντίθετο της διαφθοράς», σημειώνουν.

Στη δήλωση γίνεται επίσης αναφορά σε ισχυρισμό του Ντίτερς ότι είχε προσφέρει στην Γκιλφόιλ ένα εκατομμύριο δολάρια, προκειμένου να συμβάλει στη δημοσιοποίηση ιδιωτικής αγωγής του για ιατρική αμέλεια και να φέρει την υπόθεση στην προσοχή κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της πρέσβειρας, η ίδια αρνήθηκε την πρόταση και δεν προσέφερε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία.

Τι απαντά για τα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν τις σχετικές αναφορές παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι πριν από οποιαδήποτε χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους, η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει και λάβει οδηγίες από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρουν, η πρέσβειρα ακολούθησε τους προβλεπόμενους ταξιδιωτικούς κανονισμούς και συμμορφώθηκε με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Επικαλούνται, μάλιστα, προηγούμενη επιβεβαίωση της συμμόρφωσής της από την αμερικανική πρεσβεία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών μέτρων

Η δήλωση καταλήγει με αναφορά στη θητεία της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, από τις 4 Νοεμβρίου 2025, και στον ρόλο της στην προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι νομικοί της σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι η Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα και προαναγγέλλουν την εξέταση νομικών ενεργειών για τη διεκδίκηση των χρημάτων που, όπως αναφέρουν, της οφείλονται.

«Αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα για την είσπραξη αυτού του χρέους και τυχόν άλλες πιθανές αιτίες δράσης», καταλήγουν.

Με πληροφορίες από hellasjournal.com