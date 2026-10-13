Νέα κλιμάκωση στον Κόλπο: Σαουδαραβικά πλήγματα στη Σανάα – Οι Χούθι απειλούν με αντίποινα σε αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, με τις απειλές για επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις να εντείνουν την ανησυχία. Μετά τις προειδοποιήσεις για πιθανά χτυπήματα σε πετρελαϊκές υποδομές, εκατοντάδες οδηγοί φέρονται να έσπευσαν να προμηθευτούν καύσιμα.

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει ότι θα πλήξουν στόχους στη Σαουδική Αραβία σε περίπτωση επίθεσης στη Σανάα. Μεταξύ των τοποθεσιών που ανέφεραν ήταν το αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο στην πρωτεύουσα και η έδρα της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Νταμάμ.

Σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις περιοχές που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους, εφόσον η Σαουδική Αραβία προχωρήσει σε επιθέσεις στη Σανάα.

Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές για πλήγματα σε στρατηγικές και ενεργειακές υποδομές