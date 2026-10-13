Συναγερμός σε Υεμένη και Σαουδική Αραβία – Εκκενώσεις κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, επίκεινται νέα χτυπήματα
Ριάντ και Χούθι εκδίδουν προειδοποιήσεις εκκένωσης ενόψει εκατέρωθεν επικείμενων επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Σαναά και Aramco
Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός εξέδωσε προειδοποίηση προς πολίτες να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις μιας πετρελαϊκής εταιρείας της Υεμένης στη Σαναά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της Υεμένης.
Ο συνασπισμός «καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας της Υεμένης – τον κεντρικό σταθμό Αλ-Σαμπάχα στη Σαναά», έγραψε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τουρκί αλ-Μάλικι σε ανάρτηση στο X.
Η ανάρτηση συνοδευόταν από έναν χάρτη που υποδεικνύει μια τοποθεσία στα περίχωρα της υεμενίτικης πρωτεύουσας.
Λίγο μετά την προειδοποίηση αυτή, οι Χούθι εξέδωσαν επίσης προειδοποίηση προς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαίου της Aramco.
«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης καλούν όλους τους εργαζομένους και τους πολίτες που βρίσκονται κοντά σε εγκατάσταση που ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco να εκκενώσουν και να απομακρυνθούν, καθώς αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας», έγραψε ο Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος στο X.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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