Σαουδική Αραβία: Το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ‘Βασιλιάς Χαλίντ’ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με τη Cirium.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες, Κυριακή, κλειστό ύστερα από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11, μετά από άλλη φονική επίθεση για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι και στην οποία 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ