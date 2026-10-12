«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»: Απειλές Χούθι μετά το μακελειό στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας - Στους 14 οι νεκροί

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τις σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11, μόλις μία ημέρα μετά το πολύνεκρο χτύπημα για το οποίο ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι της Υεμένης. Από την επίθεση του Σαββάτου είχαν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 300 είχαν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Σαουδάραβες, καθώς και υπήκοοι άλλων χωρών. Ο απολογισμός της επίθεσης του Σαββάτου αυξήθηκε στους 13 νεκρούς μετά τον θάνατο ενός Ινδού υπηκόου, ο οποίος είχε τραυματιστεί και υπέκυψε στα τραύματά του.

Νέο χτύπημα στον τέταρτο τερματικό σταθμό

Σύμφωνα με το Reuters, οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι άγνωστου τύπου βλήμα έπληξε την Κυριακή τον τέταρτο τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11, ενώ η αποτίμηση των υλικών ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε πύραυλο κρουζ κοντά στο αεροδρόμιο King Khalid, ενώ μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε και καταστράφηκε στην Ανατολική Επαρχία της χώρας. Οι δυνάμεις του συνασπισμού ανακοίνωσαν επίσης την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί προς την περιοχή Χάμις Μουσάιτ.

Οι Χούθι προειδοποιούν για νέες επιθέσεις

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για το πολύνεκρο χτύπημα του Σαββάτου και επανέλαβαν τις προειδοποιήσεις τους προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο King Fahd στη Νταμάμ, καθώς και δύο εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco. Η κλιμάκωση των επιθέσεων εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων στη χώρα, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αυξημένα μέτρα επιφυλακής.

Προειδοποιήσεις για τις πτήσεις

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, καλώντας τες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν πραγματοποιούν πτήσεις προς ή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Η προειδοποίηση συνδέεται με τους κινδύνους που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και οι πιθανές παρεμβολές στα συστήματα αεροναυτιλίας. Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές αρχές αποφάσισαν τη μετάβαση των σχολείων του Ριάντ σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την Κυριακή έως την Πέμπτη, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης. Το Ριάντ έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών, ενώ οι Χούθι απειλούν με περαιτέρω πλήγματα εάν συνεχιστούν οι σαουδαραβικές επιδρομές.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας έχουν στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε 18 ανθρώπους. μΗ νέα κλιμάκωση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των αεροδρομίων και των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις διεθνείς αεροπορικές μετακινήσεις.