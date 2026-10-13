Οι αεροπορικές εταιρείας Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα αναστολή πτήσεων προς και από αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.
Σαουδική Αραβία: Etihad και Qatar Airways ακυρώνουν πτήσεις προς και από αεροδρόμια της χώρας
H Qatar Airways ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ «λόγω της παρούσας κατάστασης», καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
Η Etihad Airways ενημέρωσε πως ακύρωσε πτήσεις μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και των αεροδρομίων του Ριάντ, του Νταμάμ και της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία λόγω της «περιφερειακής αναταραχής». Όλες οι πτήσεις μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και του Ριάντ έχουν ανασταλεί έως τις 19 Οκτωβρίου, υπογραμμίζει η Etihad σε δελτίο Τύπου.
H Qatar Airways ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ «λόγω της παρούσας κατάστασης», καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
ΠΟΛΙΤΗΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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