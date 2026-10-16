Χάος στα Τίρανα: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Ράμα - «Δεν παραιτούμαι» απαντά ο πρωθυπουργός

Ο Έντι Ράμα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, την ώρα που η αντιπολίτευση εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι αυθόρμητες και ότι υποκινούνται από την αντιπολίτευση.

Οι διαδηλωτές, από την πλευρά τους, θέτουν πρωτίστως ζήτημα διαφθοράς. Κατηγορούν τον Έντι Ράμα ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα. Στην ίδια γραμμή κινούνται οι αιτιάσεις για την έντονη άνοδο του κόστους ζωής, που, όπως υποστηρίζουν, καθιστά δύσκολη την καθημερινή επιβίωση.

Οι διαμαρτυρίες αφορούν επίσης τη στεγαστική κρίση και θέματα που σχετίζονται με τους νέους. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι ακόμη και όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους δεν βρίσκουν εργασία στη χώρα. Πολλοί από αυτούς, όπως επισημαίνουν, έχουν εργαστεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και έχουν φέρει χρήματα πίσω στην Αλβανία. Η εκτίναξη του κόστους ζωής, ωστόσο, τους εμποδίζει να τα αξιοποιήσουν, με αποτέλεσμα, όπως λένε, η κατάσταση να έχει βγει εκτός ελέγχου.

Οι κινητοποιήσεις παρουσιάζονται ως μέρος ενός ευρύτερου κύματος διαμαρτυρίας που διατρέχει την Ευρώπη, με αιτήματα που συνδέονται κυρίως με τη στέγαση και τη διαφθορά.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ