Διάγγελμα Μακρόν για τα επεισόδια και τις λεηλασίες στη Γαλλία: «Ακροαριστερές ομάδες και εγκληματίες, θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν τις ζημιές»

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος συμπληρώνοντας πως «τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία. Σημείωσε «την υποστήριξη του έθνους στις αστυνομικές δυνάμεις» που όπως είπε «έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν», ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα μαθήματα» από τη βία του Σαββάτου, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν ζήτησε ωστόσο να γίνει διάκριση μεταξύ εκείνων που ευθύνονται για τις ζημιές και των διαδηλωτών που ήρθαν να εκφράσουν τα αιτήματά τους. «Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους τελευταίους με εκείνους που κατέστρεψαν, διέλυσαν και λεηλάτησαν», είπε αναγνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες για το κόστος ζωής και την αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν θεμιτές.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τη «βαθιά ανησυχία» που εκφράζουν οι νέοι στα λύκεια και τα πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέφερε τις ανησυχίες τους για το μέλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη θέση τους στην κοινωνία. «Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. «Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους πολίτες να μην συγχέουν τα αιτήματα με τη βία.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον γαλλικό λαό να δώσει προτεραιότητα στον δημοκρατικό διάλογο έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. «Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία », υποστήριξε. «Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό», ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία και να ζητήσουν ηρεμία». «Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», είπε.

Τέλος, ο πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους για τη βία: «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».