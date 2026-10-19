Στο έλεος της βίας η Γαλλία: Ο Λεκορνί δίνει στους δημάρχους εξουσία να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας, λεηλασίες και 200 ερευνητές στους δρόμους του Παρισιού

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, τίθεται σε εφαρμογή στο Παρίσι μεγάλη ερευνητική επιχείρηση με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξέταση βίντεο από κάμερες ασφαλείας και άλλου οπτικού υλικού. Στόχος είναι η ταυτοποίηση προσώπων που συμμετείχαν σε καταστροφές, επιθέσεις και λεηλασίες, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων για την ποινική τους δίωξη.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, περίπου το 80% των συλληφθέντων για τα επεισόδια αντιμετωπίζει ήδη ποινικές κατηγορίες, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικότερα τα μέτρα που λαμβάνονται.

Απαγορεύσεις στη Μασσαλία και νέα επεισόδια

Ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μασσαλία, όπου οι αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων τη Δευτέρα, από τις 12:00 μέχρι τις 20:00 τοπική ώρα.

Η απόφαση ακολούθησε τα σοβαρά επεισόδια του Σαββατοκύριακου, κατά τα οποία σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ομάδα ατόμων εισέβαλε για σύντομο χρονικό διάστημα στο δημαρχείο της πόλης. Νέα περιστατικά βίας καταγράφηκαν το βράδυ της Κυριακής τόσο στη Μασσαλία όσο και στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του λόγω φοιτητικής κινητοποίησης. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στη γυάλινη πυραμίδα, εμποδίζοντας την είσοδο επισκεπτών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναλειτουργήσει το μουσείο.

«Ολόκληρες περιοχές έμειναν απροστάτευτες»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν οι δήμαρχοι Παρισιού, Μασσαλίας και Λυών, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι ολόκληρες περιοχές έμειναν χωρίς επαρκή αστυνομική προστασία.

Με κοινή παρέμβασή τους στη γαλλική εφημερίδα Libération, οι Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, Μπενουά Παγιάν και Γκρεγκορί Ντουσέ ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για την επιχειρησιακή διαχείριση των επεισοδίων, θέτοντας ερωτήματα για περιπτώσεις λεηλασιών που διήρκεσαν περισσότερο από μισή ώρα χωρίς αστυνομική επέμβαση.

Παράλληλα, ζητούν ουσιαστικό διάλογο με τους μαθητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, καθώς και πρόσθετη οικονομική στήριξη των δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι τρεις δήμαρχοι επιδιώκουν συνάντηση με τον Λεκορνί, την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τόσο την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης όσο και τις αυξανόμενες αντιδράσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.