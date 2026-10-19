Σκηνές φρίκης στη Γαλλία με λεηλασίες και καταστροφές: Ο Μακρόν απέρριψε την παραίτηση του ΥΠΕΣ - Η προεκλογική περίοδος άρχισε στους δρόμους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται υπό πίεση έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών στη χώρα, παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες», αλλά δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», προσέθεσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ταραχές ξέσπασαν ξανά χθες, Κυριακή: συγκρούσεις και λεηλασίες στο Παρίσι, όπου περισσότερα καταστήματα έγιναν στόχος επιδρομών, καθώς και απόπειρες διαρρήξεων στη Λυών, τη Μασσαλία και κοντά στη Νάντη.

Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν χθες Κυριακή την παραίτηση του Νουνιές.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

Ο Νουνιές πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 ταραχοποιοί.

Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στους Γάλλους χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή». «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση», σύμφωνα με το γραφείο του.

WATCH: A shop owner in France was assaulted as he tried to defend his store, kicked to the ground and pelted with rocks by rioters. https://t.co/kuPVpS3mjZ — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Ζεράλντ Νταρμανέν: Αστοχίες στο έργο των υπηρεσιών ασφαλείας

Οι βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν στη Γαλλία το σαββατοκύριακο υπογραμμίζουν τις αστοχίες στις υπηρεσίες ασφαλείας ως προς τη διαχείριση των απειλών που προέρχονται από ακροαριστερούς διαδηλωτές, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Όπως είπε ο Νταρμανέν, οι υπηρεσίες ασφαλείας χειρίζονται πολύ καλά τις απειλές που προέρχονται από τρομοκράτες και εγκληματικές οργανώσεις, αλλά όχι τόσο καλά τις προερχόμενες από ακροαριστερούς διαδηλωτές.

"Είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ακροαριστερά", δήλωσε ο Νταρμανέν στο δίκτυο France 2 TV.

PARIS LOOKS LIKE A WAR ZONE THIS MORNING. Burned-out cars. Debris everywhere. Luxury stores with smashed windows. Monuments tagged. People walking past the wreckage like it’s normal. This is what walking through the city looks like on October 18th after last night’s “protests.” This is what happens when a country imports millions who refuse to assimilate, ignores the crime that follows, and then pretends the resulting chaos is just “economic frustration.” It ended with hundreds of shops looted, cars torched, and streets looking like a battlefield. Over 1,800 arrested. France chose open borders over order. Now its capital looks like this. — TONY™ (@TONYxTWO) October 19, 2026

Υπό πίεση, η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο

Αποδυναμωμένη, η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει με αυστηρότητα τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις το Σάββατο και πραγματοποιεί σειρά υπουργικών συνεδριάσεων σήμερα.

Οι διαδηλώσεις για το κόστος ζωής προστίθενται στις κινητοποιήσεις των μαθητών, οι οποίοι εδώ και έναν μήνα διεκδικούν καλύτερες συνθήκες μάθησης, καθώς και στις δυσκολίες για την έγκριση του προϋπολογισμού, και όλα αυτά την ώρα που το δημόσιο χρέος της Γαλλίας εκτινάσσεται - παράγοντες που ρίχνουν βαριά σκιά στους τελευταίους μήνες της δεύτερης θητείας του Μακρόν.

Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στους Γάλλους χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή». «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

«Αφήνει την κρίση να διογκώνεται»

Συνηθισμένη στις μεγάλες κινητοποιήσεις, η Γαλλία έχει βιώσει και στο παρελθόν επεισόδια βίας -όπως κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019 ή των διαδηλώσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης το 2023- ωστόσο το Σάββατο θεωρήθηκε από πολλούς ως σημείο καμπής.

Δημαρχεία έγιναν στόχος επιθέσεων, καταστήματα λεηλατήθηκαν, δρόμοι γέμισαν συντρίμμια... Τα βίαια επεισόδια, που εκδηλώθηκαν στον απόηχο μιας εθνικής κινητοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων με αφορμή το κόστος ζωής, έχει αφήσει πολλούς σε κατάσταση σοκ.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν, που εμφανίζεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου στις προεδρικές εκλογές, έκανε λόγο για μια «βαθιά κρίση εμπιστοσύνης η οποία απειλεί τη δημοκρατία».

Ο βασικός αντίπαλός της για την προεδρία και επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν- Λικ Μελανσόν, του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «αφήνει την κρίση να διογκώνεται».

Η κατάσταση στη Γαλλία δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο εξωτερικό: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι «η Γαλλία φλέγεται», εκτιμώντας ότι «η μετανάστευση (...) έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα».

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση», σύμφωνα με το γραφείο του.

Παράλληλα ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί να συναντηθεί σύντομα με κόμματα, βουλευτές, συνδικάτα και συλλογικότητες.

A left-wing French woman joined the student protests but was horrified when the second and third-generation migrants she was with started looting stores. She screamed “This isn’t the cause” They pushed her aside, told her to shut up and said they had “urgent shopping” to do https://t.co/GEWhMCUBSF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

«Σκηνές φρίκης»

«Είδαμε καταστήματα να λεηλατούνται, τις αρχές επιβολής της τάξης να είναι ανήμπορες - ήταν πραγματικά μια σκηνή φρίκης για εμάς, ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων· είναι κάτι απολύτως τρομερό», δήλωσε με απόγνωση η Εστέλ Πιρόν, διευθύντρια κοσμηματοπωλείου που λεηλατήθηκε στο Μπορντό μιλώντας στο AFP.

«Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν, όσοι λεηλάτησαν πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις (...) Θα είμαστε αμετακίνητοι», υπογράμμισε ο Μακρόν στο χθεσινό διάγγελμά του.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος δεν ακύρωσε την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου που ξεκινά σήμερα, δεσμεύθηκε επίσης ότι θα υπάρξει «διαφάνεια» αναφορικά με τις αμφιλεγόμενες μεθόδους τις οποίες ακολούθησαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης το Σάββατο.

Συγκεκριμένα ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές «να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», τονίζοντας ότι αναμένει «ξεκάθαρες απαντήσεις».

Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν χθες Κυριακή την παραίτηση του Νουνιές. Ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν, όμως αυτή δεν έγινε δεκτή «δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία», όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το Σάββατο πολλοί διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι περικυκλώθηκαν από την αστυνομία και στη συνέχεια τους έριξαν δακρυγόνα, ενώ κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η αριστερά έχει ήδη κάνει λόγο για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία στη διάρκεια των κινητοποιήσεων των μαθητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ