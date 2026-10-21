Αποκάλυψη Financial Times: Ο Νετανιάχου ετοίμαζε μαζική επίθεση στο Ιράν, αλλά τον σταμάτησε ο Τραμπ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πολέμου

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να προετοιμάσουν μια νέα, εκτεταμένη επίθεση εναντίον του Ιράν, με στόχο στρατιωτικές, πυρηνικές και πολιτικές υποδομές.

Επικαλούμενη τρία πρόσωπα με γνώση των σχεδιασμών, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός ήταν έτοιμος να εξαπολύσει πολυήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, αλλά και πολιτικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχεδιαζόμενη επιχείρηση θα ήταν μεγαλύτερης έντασης από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκε στην επανέναρξη του πολέμου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ δεν ήθελε νέο πόλεμο πριν από τις αμερικανικές εκλογές

Καθοριστικό ρόλο στην αναβολή της επιχείρησης φαίνεται να διαδραμάτισαν οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιθυμούσε μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να παρασύρει εκ νέου τις αμερικανικές δυνάμεις σε ευρείας κλίμακας σύγκρουση.

Παράλληλα, ενδεχόμενη επανέναρξη των επιθέσεων θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δέχεται πολιτικές πιέσεις για το κόστος των καυσίμων.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε στους Financial Times ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η ίδια υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική και στρατιωτική κατάσταση, ενώ οι αμερικανικές προσπάθειες αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και διευκόλυνσης των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αποδίδουν αποτελέσματα.

Πάντως, παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ επρόκειτο να συμμετάσχουν άμεσα στη σχεδιαζόμενη ισραηλινή επιχείρηση ή εάν το Ισραήλ θα προχωρούσε μόνο του.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης τις επόμενες εβδομάδες

Παρά την αναβολή, οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί δεν φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί.

Μία από τις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times ανέφερε ότι δεν θα αποτελούσε παράλογο σενάριο η επανέναρξη των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Κατά την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα και το καθεστώς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο στόχων στο Ιράν, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και πολιτικές υποδομές που δεν είχαν πληγεί κατά τις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μία άλλη πηγή, ωστόσο, επισημαίνει ότι η προετοιμασία της επίθεσης ενδέχεται να αποτελούσε και μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση για την επανέναρξη μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης εξαρτάται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η μυστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ

Μια ακόμη σημαντική πτυχή που αναδεικνύουν οι Financial Times αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Ισραήλ τη Δευτέρα (19/10).

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Χέγκσεθ είχε συναντήσεις με τον Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, ενώ η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχοντας προχωρήσει στο ασυνήθιστο μέτρο της ακύρωσης αδειών στρατιωτικού προσωπικού μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, υποστήριξε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των εκλογών.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε στα επανειλημμένα ερωτήματα της εφημερίδας.

Axios: Οι συζητήσεις Τραμπ – Νετανιάχου είχαν προηγηθεί

Οι αποκαλύψεις των Financial Times έρχονται να προστεθούν σε δημοσίευμα του αμερικανικού Axios, στις 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο Τραμπ και Νετανιάχου είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν πριν από τις εκλογές στις δύο χώρες.

Το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν Ισραηλινό και ακόμη μία πηγή με γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε εκφράσει ανησυχίες για πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών σχετικά με προσπάθειες της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανιζόταν αρχικά περισσότερο διατεθειμένος να εξετάσει νέες επιθέσεις, αλλά στη συνέχεια έγινε επιφυλακτικότερος.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε, πάντως, ότι οι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει την επανέναρξη του πολέμου, ενώ το γραφείο Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο των επικοινωνιών τους.

Οι εκλογές στο Ισραήλ και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης

Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ενώ ο Τραμπ προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες μία εβδομάδα αργότερα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, νυν και πρώην αξιωματούχοι των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας εκφράζουν ανησυχίες ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση τόσο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη δημοκρατική διαδικασία.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ακόμη και μετά τις εκλογές ο Νετανιάχου θα μπορούσε να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός για αρκετές εβδομάδες, διατηρώντας τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρά την αντίθεση του Τραμπ σε μια επίθεση πριν από τις αμερικανικές εκλογές, οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Τη Δευτέρα, μάλιστα, ο Νετανιάχου δημοσιοποίησε βίντεο από ισραηλινή αεροπορική βάση, στο οποίο συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να αναφέρονται στην ανάγκη ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για την προετοιμασία νέων στρατιωτικών στόχων, διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης μετά τις εκλογές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη απόφαση για νέα επίθεση.