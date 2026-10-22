Τα κλεμμένα iPhone «πρόδωσαν» τους δράστες που έκαναν πλιάτσικο στη Γαλλία – Το μήνυμα της Apple που έγινε viral

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους έκλεψαν iPhone από κατάστημα της Apple στη Λιλ της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου. Αντί να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη, το οποίο ανέφερε ότι τα κινητά είχαν απενεργοποιηθεί, εντοπίζονταν και ότι θα ειδοποιούνταν οι τοπικές Αρχές.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη λεηλασία του καταστήματος δείχνει ένα από τα κλεμμένα iPhone να εμφανίζει το σχετικό μήνυμα ασφαλείας, προκαλώντας πλήθος ειρωνικών σχολίων στο διαδίκτυο. Το περιστατικό καταγράφεται σε δημοσιεύματα της New York Post και γαλλικών τεχνολογικών ιστοσελίδων.

«Παρακαλούμε επιστρέψτε τη συσκευή στο Apple Lille. Αυτή η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και εντοπίζεται. Θα ειδοποιηθούν οι τοπικές Αρχές», αναφέρεται στο μήνυμα που εμφανίζεται στο κινητό.

Η Apple διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας που επιτρέπουν την απενεργοποίηση συσκευών οι οποίες αφαιρούνται από τα καταστήματά της χωρίς να έχουν αγοραστεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές μπορούν να καταστούν άχρηστες για όσους τις έχουν αφαιρέσει παράνομα.

Ωστόσο, από το βίντεο δεν προκύπτει πόσες συσκευές απενεργοποιήθηκαν ή εάν ο εντοπισμός τους οδήγησε σε συλλήψεις.

🚨📱 | Suite au pillage de l’Apple Store de Lille, les iPhone ont été désactivés, les rendant inutilisables avec un message s’affiche sur leur écran. https://t.co/qhO5gRybQF — L'infoduNord (@INFODUNORD) October 18, 2026

«Η πιο ανόητη κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν»

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν ειρωνικά την ενέργεια των δραστών.

«Η πιο ανόητη κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν», σχολίασε χρήστης της πλατφόρμας X, αναφερόμενος στη λεηλασία του καταστήματος.

Άλλος χρήστης σχολίασε ότι οι δράστες έκλεψαν iPhone τα οποία θα μπλοκάρονταν λίγο αργότερα, ενώ αρκετοί επισήμαναν ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας της Apple δυσκολεύουν τη χρήση κλεμμένων συσκευών.

Λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας

Το κατάστημα της Apple στη Λιλ ήταν ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα που δέχθηκαν επιθέσεις στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο της Λιλ και προκάλεσαν ζημιές, ενώ καταστήματα στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν και το κατάστημα της Apple, με τον δήμαρχο Αρνό Ντεσλάντ να επιβεβαιώνει το περιστατικό.

Ανάλογες επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Στο Μπορντό λεηλατήθηκε επίσης κατάστημα της Apple, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων Louis Vuitton και Hermès.

Περίπου 1.800 συλλήψεις και περισσότεροι από 500 τραυματίες αστυνομικοί

Οι κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές υπολόγισαν τη συμμετοχή σε περίπου 800.000.

Παρότι μεγάλο μέρος των κινητοποιήσεων εξελίχθηκε ειρηνικά, σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την Αστυνομία, εμπρησμοί και λεηλασίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, περίπου 1.800 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ περισσότεροι από 500 αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, οι ασφαλιστικές ζημιές από τα επεισόδια εκτιμάται ότι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morningstar DBRS, με τον τελικό απολογισμό να παραμένει υπό διαμόρφωση.

Η έκταση των καταστροφών έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις επιπτώσεις των βίαιων επεισοδίων στις επιχειρήσεις και την οικονομική δραστηριότητα, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών σε καταστήματα και δημόσιες υποδομές.

Πηγές: New York Post, AFP, Reuters, MacGeneration, Morningstar DBRS.