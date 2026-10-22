Πανηγυρίζει ο τουρκικός Τύπος για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Βαρύ χαστούκι σε Αθήνα και ΕΕ»

Η «Μιλλιέτ», με τίτλο «Αυθάδης, μεροληπτική και παράνομη», κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι προτάσσει το δίκαιο της ΕΕ έναντι του διεθνούς δικαίου. Η «Τουργκιούν» κάνει λόγο για «Βαρύ χαστούκι σε ΕΕ και Αθήνα», ενώ η «Χουριέτ» προβάλλει την κοινή αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Η «Ακσάμ», με τίτλο «Στρατηγική πανωλεθρία», υποστηρίζει ότι «η Τουρκία πήρε ό,τι ήθελε» και ισχυρίζεται ότι επικρατεί πανικός στην Ελλάδα. Η «Νεφές» χαρακτηρίζει την εξέλιξη «Νίκη της Τουρκίας» και κάνει λόγο για αποτυχία των σχεδίων της Ελλάδας και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η «Γενί Σαφάκ» γράφει ότι «Χάλασαν τα σχέδια της Αθήνας και του Τελ Αβίβ», ενώ η «Τουργκιέ» αναφέρεται σε «Σφραγίδα της Βεγγάζης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τα τουρκικά πρωτοσέλιδα παρουσιάζουν την εξέλιξη ως διπλωματική ήττα της Αθήνας και ενίσχυση της τουρκικής πολιτικής της «Γαλάζιας Πατρίδας». Παράλληλα, η Άγκυρα εμφανίζεται να προβάλλει ενιαίο μέτωπο απέναντι στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ