Ως στρατηγική νίκη της Τουρκίας και διπλωματική ήττα της Αθήνας παρουσιάζει την Πέμπτη ο τουρκικός Τύπος την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.
Πανηγυρίζει ο τουρκικός Τύπος για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Βαρύ χαστούκι σε Αθήνα και ΕΕ»
Τουρκικά πρωτοσέλιδα χαρακτηρίζουν την έγκριση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή στρατηγική επιτυχία για την Τουρκία και διπλωματική ήττα για την Αθήνα.
Η «Μιλλιέτ», με τίτλο «Αυθάδης, μεροληπτική και παράνομη», κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι προτάσσει το δίκαιο της ΕΕ έναντι του διεθνούς δικαίου. Η «Τουργκιούν» κάνει λόγο για «Βαρύ χαστούκι σε ΕΕ και Αθήνα», ενώ η «Χουριέτ» προβάλλει την κοινή αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
Η «Ακσάμ», με τίτλο «Στρατηγική πανωλεθρία», υποστηρίζει ότι «η Τουρκία πήρε ό,τι ήθελε» και ισχυρίζεται ότι επικρατεί πανικός στην Ελλάδα. Η «Νεφές» χαρακτηρίζει την εξέλιξη «Νίκη της Τουρκίας» και κάνει λόγο για αποτυχία των σχεδίων της Ελλάδας και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η «Γενί Σαφάκ» γράφει ότι «Χάλασαν τα σχέδια της Αθήνας και του Τελ Αβίβ», ενώ η «Τουργκιέ» αναφέρεται σε «Σφραγίδα της Βεγγάζης στην Ανατολική Μεσόγειο».
Τα τουρκικά πρωτοσέλιδα παρουσιάζουν την εξέλιξη ως διπλωματική ήττα της Αθήνας και ενίσχυση της τουρκικής πολιτικής της «Γαλάζιας Πατρίδας». Παράλληλα, η Άγκυρα εμφανίζεται να προβάλλει ενιαίο μέτωπο απέναντι στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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