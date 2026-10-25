Παρίσι: Στο μικροσκόπιο τα ρατσιστικά κίνητρα της φονικής επίθεσης - Πέντε υπό κράτηση

Η κατάσταση της υγείας του υπόπτου, Κέβιν Τ., «κρίθηκε συμβατή με το μέτρο της προσωρινής κράτησης», ανέφερε η Pnat.

Ο ύποπτος συνελήφθη στο Κουανιέρ μετά την επίθεση, κατά την οποία φέρεται να πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του. Σε υποθέσεις τρομοκρατίας, η προσωρινή κράτηση μπορεί να διαρκέσει έως και 96 ώρες.

Η Pnat ξεκίνησε από χθες προκαταρκτική έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση», σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση. Ως επιβαρυντική περίσταση εξετάζεται το ενδεχόμενο τα γεγονότα να διαπράχθηκαν λόγω της πραγματικής ή εικαζόμενης ένταξης των θυμάτων σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία.

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανέφερε ότι τρία πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του υπόπτου τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ της Παρασκευής και τη νύχτα προς το Σάββατο. Μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο, τέσσερις άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ανακρίνονται. Ανάμεσά τους είναι η μητέρα και ο πατέρας του.

Η επίθεση ξεκίνησε στην Τραπ και συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ. Ο Κέβιν Τ. σκότωσε μέσα από το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο μαύρο άνδρα, Γάλλο υπήκοο. Η οικογένεια του Πενγκό Μποσιό Ουανγκί, ο οποίος θεωρούνταν μεγάλη ελπίδα της Γαλλίας στις μικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ), διερωτήθηκε αν οι αρχές παρακολουθούσαν τον ύποπτο. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιασίν Μπουζρού, ο ύποπτος είχε στην κατοχή του «πολεμικά όπλα» και ήταν «ήδη γνωστός στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με την Pnat, ο 39χρονος Κέβιν Τ. είχε τέσσερις προηγούμενες καταδίκες για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Κατά την έρευνα στο σπίτι του διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει φιάλες υγραερίου και καλώδια συνδεδεμένα με χρονοδιακόπτη. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν ένα υποπολυβόλο Sten και ένα δακρυγόνο. Στο σπίτι του στο Πλεζίρ εντοπίστηκαν ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ, μία Βίβλος και ένα Κοράνι.

Σήμερα, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τραπ για να τιμήσουν το θύμα της επίθεσης.

Στα πλακάτ των συγκεντρωμένων αναγραφόταν: «Δεν είμαστε στόχοι, οι ζωές μας έχουν αξία» και «Η Τραπ ζητάει δικαιοσύνη και αλήθεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ