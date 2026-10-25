Μασκ κατά Ουκρανίας: «Χρησιμοποιούσαν το Starlink για να σκοτώνουν κόσμο» - Τι απαντά ο Ζελένσκι

«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Starlink και τη χρησιμοποίησε για επιθετικά πλήγματα drones προκειμένου να σκοτώνει κόσμο. Το παραθυράκι έκλεισε την περασμένη εβδομάδα», έγραψε στο X ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης της SpaceX. Δεν παρουσίασε αποδείξεις ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά.

Σύμφωνα με τον Μασκ, το Starlink προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες για πολιτική και δυνητικά αμυντική χρήση, όχι όμως για στρατιωτικές επιθετικές επιχειρήσεις. Πρόσθεσε ότι το αντίστοιχο στρατιωτικό σύστημα, το Starshield, διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το Starlink για την αντιαεροπορική άμυνα. Η υπηρεσία έχει επίσης κρίσιμο ρόλο στον ανεφοδιασμό, στις επικοινωνίες και στις επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο διαμαρτυρόταν ότι η πρόσβαση στο σύστημα είχε γίνει πιο «αργή», χωρίς να είναι σαφές έως το Σάββατο ποιος ευθυνόταν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μέσω Telegram ότι οι συνδέσεις στα συστήματα Starlink και Starshield αποκαταστάθηκαν «στις ταχύτητες που είχαμε πριν από τους περιορισμούς» και ότι πλέον «οι ταχύτητες είναι αυτές που χρειάζεται να είναι».

Αυτό έχει «αληθινή σημασία» για «τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας στα μέτωπα» και για «την υπεράσπιση της Ουκρανίας» έναντι των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφόρμησης, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Μασκ δήλωσε ότι το Starlink είναι απολύτως απαραίτητο για την άμυνα της Ουκρανίας. «Αν έκλεινε, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα κατέρρεε αμέσως», ανέφερε. «Αυτή δεν είναι απειλή, είναι απλή διαπίστωση της πραγματικότητας».

Υποστήριξε επίσης ότι η SpaceX έχει συνεισφέρει στην άμυνα της Ουκρανίας περισσότερο από «οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο».

«Τούτου λεχθέντος, δεν τρέφω τίποτε άλλο πέρα από απόλυτη περιφρόνηση για τους ηθικολογούντες πολεμοκάπηλους που πιέζουν για ατελείωτη σφαγή και δεν προσφέρουν καμιά ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση. Να καείτε στην κόλαση», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ