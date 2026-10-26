Ισραήλ: Οι επτά παίκτες στη μάχη της εξουσίας – Ποιοι απειλούν τον Νετανιάχου (γραφικό)

Πολλοί τις θεωρούν τις πιο σημαντικές εκλογές στην ιστορία του Ισραήλ, με συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορά του.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζει σκληρή πρόκληση από τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον πρώην αρχηγό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να μπορεί να εξασφαλίσει σαφή πλειοψηφία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τα αραβικά κόμματα να κατέχουν τον κρίσιμο ρόλο της ισορροπίας δυνάμεων.

Νετανιάχου: Η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

Ηγείται του δεξιού κόμματος Λικούντ και διατηρεί την εξουσία μέσω συμμαχίας με υπερορθόδοξα και ακροδεξιά κόμματα, παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν προκαλέσει οι κυβερνητικές επιλογές του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει παράλληλα σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, ενώ συνεχίζεται και η δίκη του στο Ισραήλ για υποθέσεις διαφθοράς, τις κατηγορίες για τις οποίες αρνείται.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να κρίνει κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει τις πολιτικές συμμαχίες που του επιτρέπουν να κυβερνά.

Γκάντι Άιζενκοτ: Ο πρώην στρατηγός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας από τους σημαντικότερους αντιπάλους του Νετανιάχου είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, την περίοδο 2015-2019.

Ο Άιζενκοτ ίδρυσε το 2025 το κόμμα Γιασάρ, το οποίο, σύμφωνα με το γράφημα, προηγείται σε αρκετές δημοσκοπήσεις.

Το 2024 αποχώρησε από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, επικαλούμενος την απουσία σαφούς στρατηγικής για τον πόλεμο στη Γάζα.

Υποστηρίζει αυστηρή πολιτική σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της συγκρότησης κρατικής επιτροπής έρευνας για τις αποτυχίες των ισραηλινών αρχών κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Άιζενκοτ έχει και προσωπικό βίωμα από τον πόλεμο, καθώς έχασε τον γιο του, ο οποίος υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό, κατά τους πρώτους μήνες των συγκρούσεων στη Γάζα.

Σμότριτς και Μπεν-Γκβιρ: Η επιρροή της ακροδεξιάς

Σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν δύο από τους πλέον σκληροπυρηνικούς πολιτικούς συμμάχους του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Ο Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, κατεβαίνει στις εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο με το ακροδεξιό κόμμα Εβραϊκή Ισχύς του Μπεν-Γκβιρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος.

Ο Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, αποτελεί μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες του κυβερνητικού συνασπισμού. Το 2007 είχε καταδικαστεί για υποκίνηση σε ρατσισμό κατά των Αράβων.

Η εκλογική επίδοση των δύο πολιτικών ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τη δυνατότητα του Νετανιάχου να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Ναφτάλι Μπένετ: Επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος κυβέρνησε το Ισραήλ την περίοδο 2021-2022, επιχειρεί να επιστρέψει δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συμπροεδρεύει του κεντροδεξιού ψηφοδελτίου Μαζί (Together) με τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ.

Η πολιτική του εμπειρία, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συγκρότησης ενός ευρύτερου αντιπολιτευτικού μετώπου, τον καθιστά έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετεκλογική αριθμητική.

Μανσούρ Αμπάς: Ο πιθανός ρυθμιστής

Ο Μανσούρ Αμπάς, βουλευτής της Κνεσέτ και ηγέτης του ισλαμιστικού κόμματος Ράαμ, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει αρκετές κοινοβουλευτικές έδρες ώστε να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η συμμετοχή του στην ισραηλινή πολιτική σκηνή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση που κανένα από τα μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Η δυνατότητα συνεργασίας με αραβικά κόμματα ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα των μετεκλογικών διαβουλεύσεων.

Γιαΐρ Γκολάν: Η φωνή της ισραηλινής Αριστεράς

Ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γιαΐρ Γκολάν, ηγείται του αριστερού κόμματος Δημοκράτες.

Σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ο Γκολάν υποστηρίζει ανοικτά τη συνεργασία εβραϊκών και αραβικών πολιτικών δυνάμεων, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου συνασπισμού που θα μπορούσε να απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία.

Η στάση αυτή τον διαφοροποιεί από τις πιο συντηρητικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυσκολίες συγκρότησης ενός ενιαίου αντι-Νετανιάχου μετώπου.

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας

Η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ δεν αφορά μόνο το ποιο κόμμα θα αναδειχθεί πρώτο, αλλά κυρίως ποιος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες.

Στο ισραηλινό πολιτικό σύστημα, όπου η Κνεσέτ διαθέτει 120 έδρες, η εξασφάλιση στήριξης από τουλάχιστον 61 βουλευτές αποτελεί το κρίσιμο όριο για μια σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία.

Το ενδεχόμενο ο Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία, ακόμη και χωρίς μια σαφή εκλογική επικράτηση, δεν μπορεί να αποκλειστεί, εφόσον οι σύμμαχοί του συγκεντρώσουν τις απαραίτητες έδρες.

Αντίστοιχα, η αντιπολίτευση καλείται να ξεπεράσει σημαντικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, εάν επιδιώκει να διαμορφώσει μια βιώσιμη εναλλακτική κυβέρνηση.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την εσωτερική πολιτική του Ισραήλ, αλλά και τη διαχείριση του παλαιστινιακού ζητήματος, τις εξελίξεις στη Γάζα και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.