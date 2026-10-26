Η Ευρώπη θέλει να στέλνει μόνη της αστροναύτες στο Διάστημα - Στο τραπέζι επένδυση 10 δις ευρώ

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Euronews, η Ευρώπη επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και ιδιωτικές εταιρείες για τη μεταφορά αστροναυτών σε τροχιά γύρω από τη Γη, αποκτώντας τις δικές της τεχνολογικές δυνατότητες.

Ο γενικός διευθυντής του ESA, Γιόζεφ Άσμπαχερ, έχει προτείνει την επένδυση περίπου 10 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος που θα μπορεί να μεταφέρει αστροναύτες στο Διάστημα και να τους επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη.

Σήμερα, η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτόνομο σύστημα επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων και βασίζεται κυρίως σε αμερικανικές υποδομές και υπηρεσίες για τη συμμετοχή των αστροναυτών της σε αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο Άσμπαχερ, η συνέχιση της αγοράς αντίστοιχων υπηρεσιών από ξένους παρόχους θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 5 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία.

Οι προτεινόμενες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς οι τελικές πολιτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις εναπόκεινται στα κράτη μέλη του ESA.

Οι αποφάσεις στη Ρώμη

Καθοριστική θεωρείται η υπουργική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2026, στη Ρώμη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η μελλοντική παρουσία της Ευρώπης σε χαμηλή γήινη τροχιά, η περίοδος μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε αποστολές στη Σελήνη και, μελλοντικά, στον Άρη.

Η επιδίωξη μεγαλύτερης αυτονομίας δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη των διεθνών συνεργασιών. Αντίθετα, ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα επιτρέπουν στην Ευρώπη να συμμετέχει στις μελλοντικές διαστημικές αποστολές με μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους.