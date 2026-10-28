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Διεθνή

Στις ΗΠΑ διέφυγε ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εκλογική ήττα - Αγνόησε δικαστική εντολή για τα διαβατήριά του (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής και η οικογένειά του έφθασαν την Τετάρτη στις ΗΠΑ, αφού ο ίδιος αρνήθηκε να παραδώσει τα διαβατήριά του, όπως διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο έφθασε την Τετάρτη στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να τους χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (visa), καθώς ο ίδιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας για παράδοση των διαβατηρίων του.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναχώρησε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής. Η εντολή συνδέεται με έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV δείχνουν τον Μπολσονάρο, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

Το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή. Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, εισήλθαν στη βόρεια χώρα αργά το βράδυ της Τρίτης και στη συνέχεια ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Γουαγιακίλ του Ισημερινού. Από εκεί αναχώρησαν αεροπορικώς για το Μαϊάμι.

Η Προεδρία της Αργεντινής, υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό αεροσκάφος, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΕΚΛΟΓΕΣ #ΗΠΑ #ΒΡΑΖΙΛΙΑ #ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ

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