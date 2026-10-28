Στις ΗΠΑ διέφυγε ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εκλογική ήττα - Αγνόησε δικαστική εντολή για τα διαβατήριά του (βίντεο)

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναχώρησε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής. Η εντολή συνδέεται με έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV δείχνουν τον Μπολσονάρο, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country. This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. https://t.co/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή. Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, εισήλθαν στη βόρεια χώρα αργά το βράδυ της Τρίτης και στη συνέχεια ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Γουαγιακίλ του Ισημερινού. Από εκεί αναχώρησαν αεροπορικώς για το Μαϊάμι.

Η Προεδρία της Αργεντινής, υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό αεροσκάφος, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ