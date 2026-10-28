Eurostat: Μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινότητα αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην Κύπρο

Μέτριες ή σοβαρές δυσκολίες στο περπάτημα ανέφερε το 38% των ατόμων με εισόδημα κάτω από το όριο του 60% που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κινδύνου φτώχειας. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων βρίσκονταν πάνω από το όριο ήταν 14,1%.

Στην αυτοφροντίδα, δυσκολίες ανέφερε το 16,3% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας, έναντι 3,9% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στην όραση, τα ποσοστά ήταν 16,8% και 7,2% αντίστοιχα.

Δυσκολίες στη μνήμη ή τη συγκέντρωση ανέφερε το 13,8% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας, έναντι 3,8% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στην ακοή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 12,3% και 4,9%, ενώ δυσκολίες στην επικοινωνία ανέφερε το 4,6% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και το 1,3% όσων βρίσκονταν πάνω από το όριο του 60%.

Υψηλότερα ποσοστά δυσκολιών και στην ΕΕ

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην ΕΕ, όπου το 2025 τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν συχνότερα δυσκολίες που σχετίζονται με την υγεία κατά την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων.

Η μεγαλύτερη διαφορά αφορούσε το περπάτημα: μέτριες ή σοβαρές δυσκολίες ανέφερε το 24,9% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας, έναντι 16,9% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Στη μνήμη και τη συγκέντρωση, δυσκολίες ανέφερε το 20,6% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και το 14,5% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στην όραση, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23,8% και 18,9%.

Δυσκολίες στην αυτοφροντίδα ανέφερε το 10,1% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ, έναντι 5,8% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στην επικοινωνία, τα ποσοστά ήταν 7,5% και 4% αντίστοιχα.

Μικρότερη ήταν η διαφορά στην ακοή: σύμφωνα με την Eurostat, δυσκολίες ανέφερε το 12,9% των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ, έναντι 11,1% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ