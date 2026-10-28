Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.
«Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας» - Μήνυμα συμπαράστασης της φον ντερ Λάιεν στην Ισπανία
Την ετοιμότητά της να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κομισιόν να επισημαίνει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και μηνύματα αλληλεγγύης προς τον ισπανικό λαό απηύθυναν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα
«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.
Τη θλίψη τους εξέφρασαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. «Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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