Ισραήλ: Παγιώνεται το προβάδισμα του Νετανιάχου, κανένα μπλοκ δεν εξασφαλίζει αυτονομία - Στις 19 έδρες τα αραβικά κόμματα

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στην Κνεσέτ, η οποία αποτελείται από 120 έδρες, απαιτούνται τουλάχιστον 61. Με βάση την προσωρινή κατανομή, κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν διαθέτει από μόνο του τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σημαντική ενίσχυση των αραβικών κομμάτων

Η αύξηση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των αραβικών κομμάτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς η κατανομή των εδρών τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μετεκλογικούς συσχετισμούς.

Ωστόσο, η διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας παραμένει αβέβαιη, καθώς η αριθμητική κατανομή των εδρών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και πολιτική συμφωνία μεταξύ των κομμάτων.

Εκκρεμεί η καταμέτρηση εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διευκρίνισε ότι έχει καταμετρηθεί περίπου το 93% των συνηθισμένων ψηφοδελτίων, που αντιστοιχεί στο 85,6% του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος.

Η καταμέτρηση του υπόλοιπου 7% των συνηθισμένων ψηφοδελτίων απαιτεί πρόσθετο έλεγχο, ενώ εκκρεμούν και περίπου 600.000 ψήφοι που έχουν υποβληθεί με ειδική διαδικασία, μεταξύ άλλων από στρατιωτικούς και άλλες κατηγορίες εκλογέων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι συγκεκριμένες ψήφοι αναμένεται να ενσωματωθούν στα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Ως εκ τούτου, η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Στο επίκεντρο ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με συμμετοχή 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, σύμφωνα με το Reuters.

Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Γκάντι Άιζενκοτ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, παρά την απουσία ξεκάθαρης πλειοψηφίας.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης αναμένεται να εξαρτηθεί από την οριστική κατανομή των εδρών και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να προκύψει νέα κυβέρνηση.