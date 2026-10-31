Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 280.000 οικογένειες στις περιοχές του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία – 280.000 οικογένειες χωρίς ρεύμα
Φωτογραφία αρχείου από ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ. Το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο ανέφερε ότι έπληξε μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.
«Αυτές οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μια δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.
«Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκόπιμα καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Όποιος δεν θέλει να δει αυτή τη ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία».
Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, η νυχτερινή επίθεση κατά του Kombinat Kamensky, της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής εταιρείας στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι, πραγματοποιήθηκε με ουκρανικά drones και το παράκτιο πυραυλικό σύστημα cruise Neptune.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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