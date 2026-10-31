Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία – 280.000 οικογένειες χωρίς ρεύμα

«Αυτές οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μια δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκόπιμα καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Όποιος δεν θέλει να δει αυτή τη ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία».

Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, η νυχτερινή επίθεση κατά του Kombinat Kamensky, της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής εταιρείας στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι, πραγματοποιήθηκε με ουκρανικά drones και το παράκτιο πυραυλικό σύστημα cruise Neptune.

Πηγή: ΚΥΠΕ