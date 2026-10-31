Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να προχωρήσουν σε «άμεση και αποτελεσματική απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους αντιπάλους, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Εντολή Χαμενεΐ προς Φρουρούς της Επανάστασης: Άμεση και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς απάντηση σε περίπτωση επίθεσης
Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας τόνισε ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στη μέγιστη αποτροπή και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου στρατιωτικής ετοιμότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές.
Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι η «ευφυής επιχειρησιακή ετοιμότητα» για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «μέγιστης αποτροπής» της χώρας.
Όπως μετέδωσε το IRNA, ο Χαμενεΐ διεμήνυσε ότι σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης κατά του Ιράν, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και ο ιρανικός λαός θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν «τον χρόνο και τις συνθήκες» τερματισμού οποιασδήποτε σύγκρουσης.
Η δήλωση έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να επιδιώκει να στείλει μήνυμα αποτροπής προς τους αντιπάλους της και να τονίσει την ετοιμότητα των στρατιωτικών της δυνάμεων απέναντι σε πιθανές απειλές.
Σύμφωνα με το διεθνές μέσο ενημέρωσης Al Jazeera, οι τοποθετήσεις του Ιρανού ηγέτη εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής που προβάλλει η Τεχεράνη για ενίσχυση της αμυντικής της ετοιμότητας και διατήρηση υψηλού επιπέδου αποτροπής απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους.
Με πληροφορίες από Al Jazeera και IRNA
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