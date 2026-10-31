Εμπρησμός σε εστιατόριο στη Μαρίνα Λεμεσού - Στόχος και παλαιότερα ο ιδιοκτήτης

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, δήλωσε ότι η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για φωτιά στο εστιατόριο. Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιπολικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού κινητοποιήθηκαν αμέσως, μετέβησαν στη σκηνή και την απέκλεισαν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέσβησε τη φωτιά, η οποία προκάλεσε ζημιές στην προθήκη του εστιατορίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, από τις επιτόπιες εξετάσεις φαίνεται ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης. Οι εξετάσεις συνεχίζονται στην περιοχή για τη συλλογή μαρτυριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Ερωτηθείς για την προηγούμενη υπόθεση και το κατά πόσον ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει ότι δεχόταν απειλές, ο κ. Κυριάκου είπε ότι στην προηγούμενη κατάθεσή του ο επιχειρηματίας είχε δώσει κάποια στοιχεία και είχε προβάλει ισχυρισμούς για διαφορές με συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί διερευνήθηκαν, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψει θετικό αποτέλεσμα.

Η προηγούμενη υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται. Αναμένεται να ληφθούν νέες καταθέσεις από τον επιχειρηματία, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξαν νέες απειλές ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες.

Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεσή του για τη σημερινή υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ