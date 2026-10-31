Στα άκρα η σύγκρουση στην Πολωνία: Η μάχη για τη Δικαιοσύνη, οι καταγγελίες για «πραξικόπημα» και η επιστροφή Ναβρότσκι από τη Σενεγάλη

Η ένταση κορυφώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, και ο αντιπρόεδρός του, Μπαρτολομέι Σοχάνσκι, τίθενται σε αναστολή καθηκόντων για έναν μήνα. Την απόφαση γνωστοποίησε η δικαστής Άννα Κορβίν Πιοτρόφσκα, η οποία ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη λειτουργία του.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με την Αστυνομία να αναπτύσσει δυνάμεις γύρω από το κτίριο του Δικαστηρίου στη Βαρσοβία και διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απομάκρυνση του επικεφαλής του. Η ένταση κλιμακώθηκε, καθώς ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φέρονται να παραβίασαν τον φράκτη του κτιρίου και να πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ τρία πρόσωπα συνελήφθησαν.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε και στην απόφαση του Ναβρότσκι να διακόψει την επίσημη επίσκεψή του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στην Πολωνία. Ο πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν καθ' οδόν προς την αφρικανική χώρα, ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτηση, σημειώνοντας: «Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη και επιστρέφω». Η κίνησή του έδωσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στην κρίση, ενώ η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό της το Συνταγματικό Δικαστήριο, κάνοντας λόγο ακόμη και για «πραξικόπημα».

Από την πλευρά του, ο Τουσκ υπερασπίζεται τις ενέργειες της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των παρεμβάσεων που έγιναν στη Δικαιοσύνη κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση. Για να γίνει, ωστόσο, κατανοητή η σημερινή σύγκρουση, χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στο 2015, όταν το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) ανέλαβε την εξουσία και προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η κρίση που ξεκίνησε το 2015

Οι επιλογές της τότε κυβέρνησης για τον διορισμό δικαστών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς αμφισβητήθηκε η νομιμότητα ορισμένων διορισμών και η διαδικασία με την οποία έγιναν. Στη συνέχεια, οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών θεσμών οδήγησαν σε πολυετή αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξέφρασε επανειλημμένα ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την τήρηση του κράτους δικαίου στην Πολωνία.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τουσκ στην εξουσία το 2023 συνοδεύτηκε από τη δέσμευση για ανατροπή των αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων και αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των θεσμών. Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σημαντικές θέσεις στο δικαστικό σύστημα εξακολουθούν να κατέχονται από πρόσωπα που τοποθετήθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του PiS, ενώ ο πρόεδρος της χώρας έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει ή να καθυστερεί κρίσιμες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Ο Ναβρότσκι εξελέγη το 2025 με τη στήριξη του PiS και έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ένα από τα βασικότερα σημεία διαφωνίας αφορά τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον διορισμό νέων δικαστών. Το κοινοβούλιο εξέλεξε οκτώ δικαστές, ωστόσο ο πρόεδρος αρνήθηκε να δεχθεί τους όρκους πέντε από αυτούς, αμφισβητώντας τη διαδικασία επιλογής τους. Η στάση αυτή έχει επιτείνει το αδιέξοδο, καθώς η κυβερνητική πλευρά θεωρεί ότι οι νέοι δικαστές πρέπει να αναλάβουν κανονικά τα καθήκοντά τους, ενώ ο πρόεδρος και η αντιπολίτευση επιμένουν ότι οι σχετικές διαδικασίες δεν ήταν νόμιμες.

Στο επίκεντρο της τελευταίας αντιπαράθεσης βρίσκεται και ο Σβιεντσκόφσκι, ο οποίος είχε διατελέσει υφυπουργός Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης PiS και αρνήθηκε να αναγνωρίσει δικαστές που εξελέγησαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η αναστολή των καθηκόντων του αποτελεί, συνεπώς, την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια διαμάχη που αφορά όχι μόνο πρόσωπα και διορισμούς, αλλά και το ποια πλευρά έχει τη νομιμοποίηση να καθορίζει τη σύνθεση και τη λειτουργία του ανώτατου συνταγματικού θεσμού της χώρας.

Η μάχη για τον έλεγχο των θεσμών

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση κατά την οποία δικαστές που έχουν εκλεγεί από το κοινοβούλιο αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τουσκ ότι επιχειρεί να επιβάλει τη δική του πολιτική βούληση στη Δικαιοσύνη. Η πλευρά του Σβιεντσκόφσκι αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα της απόφασης που οδήγησε στην αναστολή του, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Έτσι, η Πολωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα σύνθετο θεσμικό αδιέξοδο, στο οποίο δύο αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα επικαλούνται το κράτος δικαίου για να υπερασπιστούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες, αλλά μεταφέρεται στους δρόμους, με την Αστυνομία να καλείται να διαχειριστεί την ένταση και τους πολίτες να παρακολουθούν μια σύγκρουση που αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα.

Η πολιτική διάσταση της κρίσης γίνεται ακόμη πιο έντονη ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027. Ο Τουσκ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του για μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, ενώ ο Ναβρότσκι εμφανίζεται αποφασισμένος να ανακόψει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και να υπερασπιστεί την πολιτική παρακαταθήκη του PiS. Για τον πρωθυπουργό, η αδυναμία προώθησης των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πολιτικό μειονέκτημα, ενώ για τον πρόεδρο η σύγκρουση προσφέρει την ευκαιρία να εμφανιστεί ως αντίβαρο στην κυβερνητική εξουσία.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να βρουν μια θεσμική διέξοδο ή αν η αντιπαράθεση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη παράλυση του κρατικού μηχανισμού. Η εσπευσμένη επιστροφή του Ναβρότσκι από τη Σενεγάλη, οι συγκεντρώσεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο και οι καταγγελίες για «πραξικόπημα» καταδεικνύουν ότι η κρίση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτικής διαφωνίας. Και όσο η μάχη για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης παραμένει άλυτη, τόσο περισσότερο η Πολωνία κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ των ίδιων των θεσμών της.