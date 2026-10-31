Έφοδοι της ΜΜΑΔ στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν στρατιωτικά φυσίγγια, απαγορευμένα πυρομαχικά και €14.000

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε οικία και υποστατικά ιδιοκτησίας 39χρονου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 70 πλήρη φυσίγγια απαγορευμένου τύπου. Ο 39χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου κατηγορήθηκε γραπτώς, και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Σε έρευνα στην οικία και τα υποστατικά 47χρονου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 33 στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του.

Σε οικία και υποστατικά 50χρονου εντοπίστηκαν €14.000 και ένα όπλο τύπου φλομπέρτ, για το οποίο δεν είχε άδεια κατοχής. Τα χρήματα και το όπλο παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ