Ουκρανία: Ένας επιζών ανασύρθηκε ζωντανός τρεις ημέρες μετά την ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Ο Ζελένσκι ανέφερε μέσω Telegram ότι δεκάδες ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι προσπάθειες ταυτοποίησης των νεκρών συνεχίζονται.

«Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 43 ανθρώπων. Ένα από τα άτομα που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενα βρέθηκε σήμερα ζωντανό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Κάθε μέρα, η Ρωσία επιτίθεται στις πόλεις και τις κοινότητές μας με drones και πυραύλους».

Η αστυνομία της Ζαπορίζια τόνσιε στο Telegram ότι έως και 33 άτομα παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια στο χωριό Κομισούβαχα.

Η εθνική αστυνομία της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο στο Telegram, στο οποίο διακρίνονται διασώστες να τοποθετούν σορούς –μέσα σε λευκούς σάκους– σε όχημα, ενώ ένας εκσκαφέας εργάζεται στο σημείο για την απομάκρυνση ερειπίων.

Υλικό από κάμερα σώματος (bodycam) ενός εκ των αστυνομικών που σκοτώθηκαν –το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters– κατέγραψε τις στιγμές πριν από ένα δεύτερο ρωσικό πλήγμα, το οποίο κατέστρεψε ένα καταφύγιο όπου είχαν καταφύγει κάτοικοι έπειτα από προειδοποίηση.

Η εθνική αστυνομία της Ουκρανίας ανέφερε ότι στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, μια κατευθυνόμενη βόμβα τύπου FAB, βάρους 3 τόνων – ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με ιστοτόπους αμυντικών πληροφοριών, φέρει περίπου 1,4 τόνους εκρηκτικών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή της Κομισούβαχα και σε δύο ακόμη οικισμούς, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν έως και 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχεύουν εσκεμμένα αμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ