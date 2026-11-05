Στιγμές ντροπής για τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ: Προσέβαλε δημοσιογράφο του Sky News on-air κι έγινε viral (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος βρισκόταν έξω από εκλογικό κέντρο στο Ντιτρόιτ, όπως δημοσιοποίησε ο ίδιος, την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όταν προσέγγισε τον τότε υποψήφιο για δηλώσεις. Ο κ. Ελ Σαγέντ, όχι μόνο δεν απάντησε, αντ' αυτού ειρωνικά, αμφισβήτησε γιατί θα έπρεπε να παραχωρήσει συνέντευξη σε ένα βρετανικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο παρακολουθούν το πολύ 5 Αμερικανοί. Ο ίδιος υποστήριξε πως αφού ο δημοσιογράφος δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Μίσιγκαν και ο ίδιος δεν έχει σκοπό να διεκδικήσει κάποιο αξίωμα στη βρετανική πολιτική σκηνή, τότε δεν τον εξυπηρετεί το να δώσει συνέντευξη. Πρόσθεσε μάλιστα πως δεν τον ενδιαφέρει η άποψή του ή οι ερωτήσεις που επιθυμεί να θέσει.

«Οι αμερικανικές εκλογές επηρεάζουν όλο τον κόσμο»

Ο ανταποκριτής του Sky News από πλευράς του, αντέτεινε ότι οι αμερικανικές εκλογές έχουν συνέπειες σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, ο Ελ Σαγέντ συνέχισε την κριτική του προς το βρετανικό μέσο, υποστηρίζοντας ότι η απήχησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περιορισμένη και ζήτησε από τον δημοσιογράφο να σταματήσει να τον ακολουθεί. Ο Μάθιους απάντησε ότι δεν τον καταδιώκει αλλά απλώς επιχειρεί να του υποβάλει ερωτήσεις.

Ο Μάθιους, συνεχίζοντας το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του, σχολίασε πως το συνεργείο του προσπαθούσε επί ημέρες να εξασφαλίσει συνέντευξη από τον υποψήφιο χωρίς επιτυχία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι πολιτικοί δίνουν προτεραιότητα στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας επίσης η προεκλογική εκστρατεία στο Μίσιγκαν ήταν ιδιαίτερα έντονη και ότι ο Ελ Σαγέντ βρέθηκε αντιμέτωπος ακόμη και με επιθέσεις που, όπως ανέφερε, είχαν ισλαμοφοβικά χαρακτηριστικά.

Ο ανταποκριτής αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο γερουσιαστής έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, σχολιάζοντας πως ίσως ο κ. Ελ Σαγιέντ να αλλάξει το πως προσεγγίζει τους δημοσιογράφους.

Το βίντεο έγινε viral

Το βίντεο της αντιπαράθεσης ξεπέρασε τις 12.5 εκατομμύρια προβολές μόνο στο Χ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια, ενώ στο YouTube μάζεψε 108 εκατομμύρια προβολές σε μία μόνο ημέρα.

Δύο ημέρες αργότερα, ο Τζέιμς Μάθιους επανήλθε με άρθρο στο οποίο χαρακτήρισε την αντίδραση του νεοεκλεγέντα γερουσιαστή ασυνήθιστη για έναν πολιτικό που θεωρείται έμπειρος στις δημόσιες εμφανίσεις και στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης.