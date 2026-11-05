Στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών πιλότος της Aer Lingus: Αρνήθηκε να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο - Αναγκάστηκαν να τον συνοδεύσουν πολεμικά αεροσκάφη

Το αεροσκάφος A320 που πραγματοποιούσε πτήση από το Δουβλίνο στη Ρώμη με 157 επιβαίνοντες προσγειώθηκε τελικά στην αεροπορική βάση 105 της Πολεμικής Αεροπορίας στο Εβρέ, στη Νορμανδία (βόρεια Γαλλία).

Ο Ιρλανδός πιλότος "θα καταθέσει χωρίς να τεθεί υπό κράτηση και θα αποφασίσω αργότερα αν θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση", διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Εβρέ Ρεμί Κουτέν, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ελέγχθηκαν από τους χωροφύλακες και επιβιβάζονται σε λεωφορεία για να μεταφερθούν σε γυμναστήριο της αεροπορικής βάσης", εξήγησε.

"Βρίσκομαι επί τόπου προκειμένου να αποσαφηνίσω τη συμπεριφορά του Ιρλανδού πιλότου του αεροσκάφους της Aer Lingus που αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή που δόθηκε να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο", πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

"Δύο καταδιωκτικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απογειωθούν για το συνοδεύσουν μέχρι την αεροπορική βάση 105. Πρόκειται για μια ειδική παραβίαση του κώδικα μεταφορών", συνέχισε ο Ρεμί Κουτέν.

Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, ψευδείς συναγερμοί για βόμβα διατάραξαν την ευρωπαϊκή αεροπορική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να αλλάξουν πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ