Την παραίτησή του ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, μετά την ανάληψη του ελέγχου της Ueno Bank από την Κεντρική Τράπεζα. Η εξέλιξη εμπόδισε εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους.
Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Παραγουάης μετά το τραπεζικό σκάνδαλο – Εκατομμύρια πολίτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους
Ο Σαντιάγο Πένια ανακοίνωσε την παραίτησή του εν μέσω κρίσης γύρω από την Ueno Bank, στην οποία είχε μετοχές μέσω ομίλου που την ήλεγχε.
Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη χώρα της Νότιας Αμερικής, αφού η Κεντρική Τράπεζα έθεσε την Τρίτη την Ueno Bank υπό τον έλεγχό της, επικαλούμενη σοβαρό έλλειμμα κεφαλαίων.
Την Τετάρτη, βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση για την παραπομπή του Πένια σε διαδικασία καθαίρεσης, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X και μέσω του οποίου ανακοίνωσε την παραίτησή του, ο δεξιός Πρόεδρος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον λαό, εάν σε οποιαδήποτε στιγμή τον απογοήτευσα. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε».
Πρόσθεσε ότι προτεραιότητά του είναι «η ηρεμία των Παραγουανών που εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα».
Ο Πένια κατείχε μετοχές σε όμιλο που ήλεγχε την Ueno Bank, τις οποίες πώλησε πέρυσι.
Την Πέμπτη, το κυβερνών κόμμα του τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσής του από την εξουσία, ενώ το Κογκρέσο συζητούσε την πρόταση καθαίρεσής του.
Την προεδρία αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος της χώρας, Πέδρο Αλιάννα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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