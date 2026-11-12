Γιατί ο 74χρονος Πούτιν στρέφεται στους πιθήκους - Το μυστικό που αναζητούν Ρώσοι επιστήμονες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Meduza και των Moscow Times, το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ στη Μόσχα, το οποίο διευθύνει ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, στενός φίλος και επιστημονικός σύμβουλος του Πούτιν, έχει συγκεντρώσει μια ιδιαίτερη συλλογή ηλικιωμένων πιθήκων, με στόχο να εντοπίσει τους βιολογικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν σε ορισμένα πρωτεύοντα να ζουν περισσότερο.

Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου φιλοξενούνται περισσότεροι από 7.000 πίθηκοι, οι οποίοι ανήκουν σε 22 διαφορετικά είδη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ζώα ηλικίας άνω των 20 και 30 ετών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ειδικών επιστημονικών εξετάσεων.

Μιλώντας στο Γονιδιωματικό Φόρουμ Κουρτσάτοφ, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 9 και 10 Νοεμβρίου, ο Κοβάλτσουκ εξήγησε ότι οι ερευνητές πραγματοποιούν εκτεταμένες εξετάσεις σε ηλικιωμένους πιθήκους, εξετάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου, την κατάσταση των αιμοφόρων αγγείων και τις βιοχημικές μεταβολές που συνοδεύουν τη γήρανση.

Στόχος είναι η κατανόηση των μηχανισμών της γήρανσης και η αξιοποίηση των ευρημάτων για την ανάπτυξη μεθόδων που θα μπορούσαν να παρατείνουν την ανθρώπινη ζωή. Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Κοβάλτσουκ υποστήριξε ότι η μελέτη των πρωτευόντων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος ρύθμισης των βιολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη μακροζωία. Οι 7.000 πίθηκοι αποτελούν τον συνολικό πληθυσμό των ερευνητικών εγκαταστάσεων και όχι αποκλειστικά τα ζώα που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τράπεζα αίματος για τη μελέτη της γήρανσης

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ συνεργάζεται με το Ρωσικό Ερευνητικό Κέντρο Χειρουργικής Πετρόφσκι για τη δημιουργία τράπεζας δειγμάτων αίματος από μακρόβιους πιθήκους.

Σύμφωνα με τη Meduza, η τράπεζα αυτή θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν τις βιολογικές αλλαγές που εμφανίζονται με την πάροδο της ηλικίας και να αναζητήσουν παράγοντες που ενδεχομένως συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Πετρόφσκι, Κονσταντίν Κοτένκο, εξηγώντας ότι η μελέτη των δειγμάτων θα μπορούσε να προσφέρει νέα δεδομένα για τις διαδικασίες που καθορίζουν το προσδόκιμο ζωής. Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για έρευνα και όχι για κάποια αποδεδειγμένη μέθοδο παράτασης της ανθρώπινης ζωής.

Το όνειρο του Πούτιν για ζωή μέχρι τα 150 χρόνια

Το ενδιαφέρον της ρωσικής ηγεσίας για τη μακροζωία δεν είναι καινούργιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μια ασυνήθιστη συνομιλία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία καταγράφηκε από ανοικτό μικρόφωνο, χωρίς οι δύο ηγέτες να γνωρίζουν ότι οι δηλώσεις τους μεταδίδονταν.

Στη συνομιλία τους αναφέρθηκαν στις δυνατότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας και στο ενδεχόμενο οι άνθρωποι να μπορούν στο μέλλον να ζουν μέχρι τα 150 χρόνια. Ο Πούτιν είχε μάλιστα υποστηρίξει ότι οι συνεχείς μεταμοσχεύσεις οργάνων θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον άνθρωπο να παρατείνει σημαντικά τη ζωή του, φτάνοντας ακόμη και σε μια μορφή αθανασίας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος είναι σήμερα 74 ετών, έχει επανειλημμένα εκφράσει το ενδιαφέρον του για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ενώ η ρωσική κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει τη μακροζωία στις προτεραιότητες της πολιτικής της για την υγεία. Το 2024 είχε θέσει ως στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής στη Ρωσία στα 78 χρόνια μέχρι το 2030 και στα 81 μέχρι το 2036.

Ο στενός συνεργάτης που βρίσκεται πίσω από τις έρευνες

Κεντρικό πρόσωπο στο ερευνητικό πρόγραμμα είναι ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Πούτιν. Ο αδελφός του, Γιούρι Κοβάλτσουκ, είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και επίσης στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της Meduza και του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Sistema, ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός ευρύτερου κρατικού προγράμματος για την καταπολέμηση της γήρανσης. Το πρόγραμμα είχε αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον των ρωσικών ερευνητικών ιδρυμάτων ήδη από το 2024, με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υγεία των ηλικιωμένων και να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις για τη μελέτη των ηλικιωμένων πιθήκων αποτελούν μέρος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιαστεί αποτελέσματα που να αποδεικνύουν ότι μπορεί πράγματι να επιβραδυνθεί η ανθρώπινη γήρανση.