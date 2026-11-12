Μίνι ανασχηματισμός στην ελληνική κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, τη θέση του κ. Τσαβδαρίδη αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εσωτερικών, στη θέση που κατείχε μέχρι σήμερα ο κ. Σπανάκης, ορίζεται ο Βαγγέλης Λιάκος.

Στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναλαμβάνοντας εκ νέου καθήκοντα υφυπουργού με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία. Ο κ. Βαρτζόπουλος είχε αποχωρήσει από την ίδια θέση τον περασμένο Απρίλιο, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Η ημερομηνία ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: ΣΚΑΪ