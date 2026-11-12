Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Μίνι ανασχηματισμός στην ελληνική κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη
Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με αλλαγές σε κυβερνητικές θέσεις και την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο Υπουργείο Υγείας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, τη θέση του κ. Τσαβδαρίδη αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.
Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εσωτερικών, στη θέση που κατείχε μέχρι σήμερα ο κ. Σπανάκης, ορίζεται ο Βαγγέλης Λιάκος.
Στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναλαμβάνοντας εκ νέου καθήκοντα υφυπουργού με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία. Ο κ. Βαρτζόπουλος είχε αποχωρήσει από την ίδια θέση τον περασμένο Απρίλιο, υποβάλλοντας την παραίτησή του.
Η ημερομηνία ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Πηγή: ΣΚΑΪ
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