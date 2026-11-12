Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, κατά την άφιξη του Προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, για την επίσημη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.
Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν - Η αντίδραση του Γάλλου προέδρου (βίντεο)
Ένα απρόοπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, κατά την επίσημη υποδοχή του Προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, από τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, όταν μέλος της τιμητικής φρουράς κατέρρευσε ξαφνικά.
Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το τελετουργικό της υποδοχής, ένας από τους άνδρες της τιμητικής φρουράς αισθάνθηκε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος κινήθηκε αμέσως προς το σημείο, μαζί με συνεργάτες του, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του φρουρού.
Μέλη του προσωπικού παρενέβησαν και βοήθησαν τον άνδρα να απομακρυνθεί από τον χώρο της τελετής.
Παρά την προσωρινή αναστάτωση, η διαδικασία υποδοχής συνεχίστηκε, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλωσορίζει τον Σλοβάκο ομόλογό του στο προεδρικό μέγαρο.
🇫🇷 Deux gardes d'honneur se sont successivement effondrés à l'Élysée mercredi, lors de l'accueil du président slovaque Peter Pellegrini. Emmanuel Macron et le personnel sont intervenus pour porter assistance au premier militaire. Les causes des malaises restent inconnues. https://t.co/6zRo44xTyM— Nouvelle Aube - Yeni Şafak Français (@nouvelleaubefr) November 12, 2026
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