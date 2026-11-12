Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν - Η αντίδραση του Γάλλου προέδρου (βίντεο)

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το τελετουργικό της υποδοχής, ένας από τους άνδρες της τιμητικής φρουράς αισθάνθηκε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος κινήθηκε αμέσως προς το σημείο, μαζί με συνεργάτες του, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του φρουρού.

Μέλη του προσωπικού παρενέβησαν και βοήθησαν τον άνδρα να απομακρυνθεί από τον χώρο της τελετής.

Παρά την προσωρινή αναστάτωση, η διαδικασία υποδοχής συνεχίστηκε, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλωσορίζει τον Σλοβάκο ομόλογό του στο προεδρικό μέγαρο.