«Οι πλέον καταζητούμενοι της ΕΕ»: Τρεις φυγάδες της Κύπρου στη λίστα της Europol για φόνους, σεξουαλικά εγκλήματα και οργανωμένο έγκλημα

Από τους τρεις καταζητούμενους από την Κύπρο, ο ένας, ο Ιράκλι Ντιακονασβίλι, καταζητείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιού, ενώ οι άλλοι δύο, Άλεξ Μπουρέλι και Νταβίντ Γκαζάεφ, καταζητούνται για διαφορετικές σοβαρές υποθέσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Για σεξουαλικά αδικήματα

Ο Ιράκλι Ντιακονασβίλι, γεωργιανής υπηκοότητας, καταζητείται από την Κύπρο για αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης από την Europol, η έρευνα αφορά καταγγελία που έγινε τον Νοέμβριο του 2023 από 12χρονο παιδί, το οποίο ανέφερε σε γιατρό στο Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από φίλο της μητέρας του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Για άλλα σοβαρά αδικήματα

Ο Άλεξ Μπουρέλι, αλβανικής υπηκοότητας, καταζητείται σε σχέση με υπόθεση ανθρωποκτονίας, εμπρησμού και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με την Europol, η υπόθεση αφορά ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στην Αγία Νάπα στις 23 Ιουνίου 2016, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία πρόσωπα, ένας επιχειρηματίας, ένας αστυνομικός και η σύζυγός του, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά δεύτερος αστυνομικός και ακόμη ένα πρόσωπο.

Η Europol αναφέρει ότι ο καταζητούμενος φέρεται επίσης να είχε εμπλακεί σε συνωμοσία για τη διάπραξη και άλλων δολοφονιών στην Κύπρο στο πλαίσιο της ίδιας εγκληματικής ομάδας.

Ο Νταβίντ Γκαζάεφ καταζητείται για απόπειρα φόνου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμό και συναφή αδικήματα. Σύμφωνα με την Europol, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 φέρεται να μετέβη μαζί με άλλο ύποπτο σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό, όπου πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα 42χρονο Ουκρανό υπήκοο, ενώ επιτέθηκε και σε παρευρισκόμενο.

Η Europol αναφέρει ότι κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κίνητρο συνδεόταν με υπόθεση εκβιασμού και απαίτησης μεγάλου χρηματικού ποσού με απειλές κατά της ζωής του θύματος. Προσθέτει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ρωσικές αρχές, ο Γκαζάεφ κατέχει υψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες και εκβιασμούς, ενώ χαρακτηρίζεται ως άτομο υψηλού κινδύνου.

Η νέα έκκληση της εκστρατείας «Οι πλέον καταζητούμενοι της ΕΕ» εστιάζει σε φυγάδες που καταζητούνται για εγκλήματα κατά παιδιών και ηλικιωμένων, περιλαμβανομένων υποθέσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και απάτης με θύματα ηλικιωμένους.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Ενεργού Αναζήτησης Φυγάδων (ENFAST), με τη στήριξη της Europol, καλεί τους πολίτες να εξετάσουν τα προφίλ των καταζητουμένων και να υποβάλουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές αρχές στον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την Europol, στην έκκληση περιλαμβάνονται τόσο ύποπτοι που αναζητούνται προκειμένου να αντιμετωπίσουν ποινικές διαδικασίες όσο και καταδικασμένοι δράστες που διαφεύγουν της δικαιοσύνης.

Δεκαεννέα άτομα καταζητούνται σε σχέση με υποθέσεις της Αυστρίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Ισπανίας.

Η Europol καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν πρόσωπα που αναγνωρίζουν ως καταζητούμενα, αλλά να υποβάλλουν ανώνυμα τις πληροφορίες τους μέσω του ιστότοπου «Οι πλέον καταζητούμενοι της ΕΕ». Οι πληροφορίες διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες εθνικές ομάδες αναζήτησης φυγάδων.

Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε από το ENFAST και την Europol το 2016, συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας. Σύμφωνα με την Europol, από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν συλληφθεί 191 φυγάδες ενώ τα προφίλ τους βρίσκονταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Σε 58 από αυτές τις περιπτώσεις, πληροφορίες που δόθηκαν από πολίτες συνέβαλαν σε συλλήψεις.

Μέχρι στιγμής το 2026 έχουν συλληφθεί 16 φυγάδες που περιλαμβάνονταν στον ιστότοπο, ενώ σε τέσσερις από τις υποθέσεις οι συλλήψεις κατέστησαν δυνατές χάρη σε πληροφορίες από το κοινό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ