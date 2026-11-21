Η Πιονγκγιάνγκ επεκτείνει τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του πυρηνικού της προγράμματος, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal. Οι νέες κατασκευές έχουν καταγραφεί από εμπορικούς δορυφόρους, ενώ η δραστηριότητα επιβεβαιώνεται και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε στις 18 Νοεμβρίου ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την προσθήκη νέας πτέρυγας στην αρχική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, το εξωτερικό τμήμα της νέας κατασκευής είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να αυξήσει τις δυνατότητες παραγωγής σχάσιμων υλικών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών.

Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες

Οι δορυφορικές παρατηρήσεις καταγράφουν την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών στο πυρηνικό συγκρότημα.

Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη κατασκευάσει δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν. Τον Σεπτέμβριο, ο IAEA ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες από την περίοδο κατασκευής της με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Κιμ Γιονγκ Ουν, τον περασμένο Ιούνιο.

Η επέκταση των υποδομών δεν αποδεικνύει από μόνη της πόσες επιπλέον πυρηνικές κεφαλές μπορεί να κατασκευάσει η χώρα. Ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ότι η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα.

Το πυρηνικό συγκρότημα που βρίσκεται στο επίκεντρο

Το Γιονγκμπιόν θεωρείται η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Στις εγκαταστάσεις του υπάρχουν υποδομές για την παραγωγή τόσο εμπλουτισμένου ουρανίου όσο και πλουτωνίου, δύο υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τον IAEA, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντιδραστήρας ισχύος πέντε μεγαβάτ του συγκροτήματος βρίσκεται πιθανότατα στον έβδομο κύκλο ακτινοβόλησης καυσίμου, ενώ ένας ξεχωριστός αντιδραστήρας ελαφρού ύδατος λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2026.

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει καταγράψει δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου τόσο στο Γιονγκμπιόν όσο και στις εγκαταστάσεις του Κανγκσόν.

Η διεθνής επιτήρηση, ωστόσο, πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση. Η Βόρεια Κορέα απέλασε τους επιθεωρητές του IAEA το 2009 και έκτοτε δεν επιτρέπει την πρόσβασή τους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες από ανοικτές πηγές.

Η πυρηνική στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η επέκταση των εγκαταστάσεων συνδέεται με τη διακηρυγμένη επιδίωξη του Βορειοκορεάτη ηγέτη να αυξήσει σημαντικά το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιτάχυνση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, παρουσιάζοντας την πυρηνική αποτροπή ως βασικό πυλώνα της εθνικής ασφάλειας.

Η Πιονγκγιάνγκ αντιμετωπίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα ως στρατηγικό μέσο αποτροπής απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, ενώ επιδιώκει τη διεθνή αναγνώριση της θέσης της ως πυρηνικής δύναμης.

Το διπλωματικό αδιέξοδο με τις ΗΠΑ

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επανέναρξη των συνομιλιών με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανταποκριθεί στις πρόσφατες αμερικανικές προσεγγίσεις, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι η επανέναρξη του διαλόγου προϋποθέτει αλλαγή της πολιτικής της Ουάσιγκτον απέναντί της.

Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τραμπ και Κιμ κατέρρευσαν το 2019, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση και την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Έκτοτε, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να επεκτείνει τις πυρηνικές της υποδομές, παρά τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του βορειοκορεατικού πυρηνικού προγράμματος συνεχίζεται, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια και τις προσπάθειες περιορισμού της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.