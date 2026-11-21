Σχετικά άρθρα: Στο Ισραηλ μεταφέρθηκε ο Σιμόν Αϊκούτ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του

Ο Αϊκούτ είχε καταδικασθεί από την Κυπριακή Δικαιοσύνη σε πέντε χρόνια φυλάκιση τον Οκτώβριο του 2025, ενώ τον Απρίλιο του 2026 είχε εκδοθεί στο Ισραήλ, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του εκεί.

Όπως μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα, επικαλούμενα ανακοίνωση της οικογένειάς του καταδικασθέντα, ο Αϊκούτ αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα Τ/κ μέσα, η οικογένεια του Aykut κοινοποίησε τη στιγμή της επιστροφής του, δηλώνοντας τα εξής: «Μετά από έναν αγώνα που διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, ο πατέρας μας είναι επιτέλους ελεύθερος. Από εδώ και στο εξής, θα επικεντρωθούμε στην ιατρική του περίθαλψη (για καρκίνο). Ελπίζουμε ότι η ιστορία της οικογένειάς μας θα αποτελέσει κάποια μέρα σύμβολο ανθρωπιάς, συμφιλίωσης και ειρήνης στην Κύπρο».

SIMON AYKUT TAHLİYE EDİLDİ İsrail asıllı KKTC vatandaşı iş insanı Simon Aykut, İskele bölgesindeki Rum mallarına yaptığı yap-sat inşaatlar nedeniyle, 7 Haziran 2024'de güneye geçişi sırasında tutuklanmıştı. Aykut, 1 yılı aşkın tutuklu yargılama sürecinin ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla yaptığı anlaşma sonunda, suçlamaların bir bölümünü kabul ederek, 24 Ekim 2025'de 5 sene hapis cezasına çarptırılmıştı. Aykut, 17 Nisan 2026'da ise memleketi İsrail'e iade edilmişti. İsrail hükümeti Aykut'u tahliye etti. Aykut'un ailesi; babalarının eve geldiği anları sosyal medyadan "İki yılı aşkın süredir devam eden mücadelenin ardından babamız artık özgür. Bundan sonra babamızın tedavisine (kanser) odaklanacağız. Ailemizin hikayesinin bir gün Kıbrıs'ta insanlığın, uzlaşının ve barışın bir sembolü olmasını temenni ediyoruz" sözleriyle duyurdu #Simonaykut #Mülkiyetkrizi #Rummalı #Kırbıs #Cyprus #Çözüm #Barış — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) November 21, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, είχε επισημάνει τον Φεβρουάριο του 2026 την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρήσει τη σύμβαση που υπέγραψε για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους, σε σχέση με το αίτημα του Ισραήλ για μεταφορά στη χώρα του Αϊκούτ.

Ενώ για την εναπομείνασα ποινή του Αϊκούτ, ο Κώστας Φυτιρής σημείωσε ότι «λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποφυλακιστεί στο μισό της φυλάκισης. Οπότε, μιλούμε τώρα για το αν θα μείνει στη φυλακή για άλλους 6-8 μήνες. Οπότε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το δημόσιο συμφέρον για έξι μήνες φυλακής. Το σημαντικό είναι ότι έχει καταδικαστεί και το άλλο κράτος το, Ισραήλ, έχει αναγνωρίσει ότι η καταδίκη του έγινε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών».