Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας, καταζητείται ο Mohamed Joulakaki, 34 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, γραπτών απειλών για φόνο και κακόβουλης ζημιάς.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 19 και 21 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην είσοδο νυκτερινού κέντρου που στεγάζεται στον πρώτο όροφο κτιρίου στην Παλλουριώτισσα. Την ώρα του περιστατικού στον χώρο βρίσκονταν περίπου 50 πρόσωπα.

Οι καπνοί επεκτάθηκαν στο εσωτερικό του υποστατικού, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες, οι οποίοι επιχείρησαν να απομακρυνθούν. Ωστόσο, η πόρτα που οδηγούσε στην έξοδο κινδύνου ήταν κλειδωμένη, με αποτέλεσμα να καταφύγουν στα μπαλκόνια του κτιρίου μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε σοβαρά ένας 37χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στην προσπάθειά του να κατασβέσει τις φλόγες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ενώ από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του υποστατικού.

Το περιστατικό ανέδειξε παράλληλα ζήτημα πυρασφάλειας, καθώς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, παρότι το υποστατικό διέθετε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, η έξοδος διαφυγής ήταν κλειδωμένη.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό του 34χρονου να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.