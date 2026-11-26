Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι συζητήθηκαν η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και η ενοποίηση των λιβυκών θεσμών.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και αξιωματούχοι της προεδρίας.

Νωρίτερα, ο Χαλίφα Χαφτάρ, συνοδευόμενος από τους τρεις γιους του, Σαντάμ, Χαλίντ και Μπιλκασίμ, είχε διευρυμένες συνομιλίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στις οποίες συμμετείχε και ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η ανακοίνωση της πλευράς Χαφτάρ:

Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης έδωσε το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ, το οποίο ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν:

«Σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σε διάφορους τομείς προς εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων τους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την υποστήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των θεσμών της Λιβύης, συμβάλλοντας στη διαρκή σταθερότητα και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικοδόμηση ενός ενιαίου κράτους».

Ο Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή, επισημαίνοντας ότι «η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ