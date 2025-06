Ρίχνει τους τόνους ο Λευκός Οίκος στην κόντρα με τον Μασκ - Ενδεχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, προγραμμάτισε για σήμερα Παρασκευή ο Λευκός Οίκος, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κόντρας μεταξύ τους.

Πέραν των προσπαθειών του Λευκού Οίκου, υπήρξαν αρκετά σημάδια εκεχειρίας μεταξύ του προέδρου και του δισεκατομμυριούχου.

«Ω δεν πειράζει», απάντησε ο Τραμπ στο Politico, όταν ρωτήθηκε για τη δημόσια ρήξη με τον Ίλον Μασκ. Στην συνέχεια, αναφερόμενος στα ποσοστά δημοφιλίας του είπε: «Τα νούμερα έχουν χτυπήσει το ταβάνι, είναι τα υψηλότερα που έχω δει ποτέ».

Πώς απάντησε ο Μασκ στην ανάρτηση του Άκμαν

Μετά το ξέσπασμα της κόντρας μεταξύ των δύο ανδρών, βοηθοί και σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή hedge fund Μπιλ Άκμαν, έσπευσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα — και ο Μασκ φάνηκε να συμφωνεί.

«Υποστηρίζω τον @realDonaldTrump και τον @elonmusk και πρέπει να κάνουν ειρήνη για το καλό της μεγάλης μας χώρας», έγραψε ο Άκμαν στο X.

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.



We are much stronger together than apart. — Bill Ackman (@BillAckman) June 5, 2025

Ο Μασκ απάντησε: «Δεν έχεις άδικο».

«Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν»

Χθες ο Ίλον Μάσκ έριξε την «βόμβα» μέσα από το X λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στις λίστες του Επστάιν.

Μάλιστα προσθέτει ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έγινε η δημοσιοποίησή τους.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

«Να έχεις μια ωραία μέρα DJT» προσθέτει από τα αρχικά του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος προχώρησε σε νέα ανάρτηση με αποδέκτη στον Μασκ χωρίς καμία αναφορά στους ισχυρισμούς του για τη λίστα Επστάιν.

«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια μείωση ρεκόρ στα έξοδα, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68%, και θα υπάρξουν πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι απλώς εδώ για να ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία μεγαλείου. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

Η απάντηση Τραμπ... χωρίς απάντηση

Λίγες ώρες μετά την «βόμβα» Μασκ μέσα από τα social media, ήρθε και η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, που όμως απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στην κατηγορία προτιμώντας να μιλήσει για το φορολογικό νομοσχέδιο.

«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια μείωση ρεκόρ στα έξοδα, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68%, και θα υπάρξουν πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι απλώς εδώ για να ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία μεγαλείου. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

Λέει «ναι» για παραπομπή Τραμπ σε δίκη

Πάντως ο Μασκ δεν φαίνεται διατεθειμένος να βάλει τέλος στην κόντρα καθώς φαίνεται να συμφωνεί με σχόλιο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη και να οριστεί πρόεδρος ο Τζέι Ντι Βανς.

Οι λίστες Επστάιν

O Μασκ αναφέρεται στις λίστες με ονόματα που φέρονται να σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως προφανώς αυτοκτονία, ενώ κρατούνταν σε φυλακή του Μανχάταν εν αναμονή της δίκης του.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μασκ «φωτογραφήθηκε σε ένα πάρτι το 2014 με την Γκισλέιν Μάξγουελ, μία από τις μακροχρόνιες συνεργάτιδες του Έπσταϊν και πρώην φίλη του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 με την κατηγορία ότι βοήθησε τον Έπσταϊν στις δραστηριότητές του. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση για την υπόθεση. Το 2018, ο Έπσταϊν δήλωσε στους Times ότι συμβούλευε τον Μασκ, ισχυρισμό που ο τελευταίος απέρριψε.

Η αρχή του τέλους

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν ότι είναι θέμα χρόνου αυτή η συμμαχία ανάμεσα στον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη και τον ισχυρότερο πολιτικό του πλανήτη να καταρρεύσει, καθώς δύο τόσο ισχυρές προσωπικότητες δεν θα μπορούσαν να συμπράξουν επί μακρόν.

Η διαφωνία μεταξύ του Ίλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε σιγά σιγά την περασμένη εβδομάδα, άρχισε να φουντώνει την Τετάρτη (4/6) και τώρα κλιμακώνεται και μάλιστα δημόσια.

Σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Πέμπτης (5/6), ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη για την κριτική του Μασκ για τη «μεγάλη, όμορφη» νομοθεσία του για τη φορολογία και τις δαπάνες. Αντέκρουσε την ιδέα ότι θα είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους χωρίς την υποστήριξη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων του Μασκ. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο Μασκ αλλάζει γνώμη μόνο τώρα επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία του, η Tesla, θα πληγεί από την πίεση των Ρεπουμπλικανών για τον τερματισμό των φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Ο Ίλον «εξαντλούνταν», του ζήτησα να φύγει, τον ανάγκασα να ακυρώσει την εντολή που είχε του να αγοράζει ο καθένας ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (που ήξερε εδώ και μήνες ότι θα έκανα!), και απλώς τρελάθηκε!», έγραψε.

Η ανταπάντηση του Μασκ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα:

«Υπό το φως της δήλωσης του Προέδρου σχετικά με την ακύρωση των κυβερνητικών συμβάσεών μου, @SpaceX θα ξεκινήσει αμέσως τον παροπλισμό του διαστημοπλοίου Dragon» δήλωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αντίδραση του Μασκ στα σχόλια του Τραμπ ήταν να τα αγνοήσει δημοσιεύοντας «ό,τι να 'ναι», προτού γρήγορα επανέλθει με ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ οφείλει την εκλογική του νίκη σε αυτόν.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή και οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν 51-49 στη Γερουσία», είπε. «Τέτοια αχαριστία», πρόσθεσε.

Με νεότερη ανάρτησή του διερωτάται αν ήρθε η ώρα για ένα νέο κόμμα στην Αμερική και να κάνει δημοσκόπηση για το θέμα.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η Tesla είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας τον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό και την αντίδραση που δημιουργήθηκε από τις πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ.

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν τα πιο επικριτικά μέχρι τώρα εναντίον του ανθρώπου που κάποτε ήταν ο κορυφαίος χορηγός της προεκλογικής του εκστρατείας και ένας από τους στενότερους συμβούλους του.

Ο Μασκ, ο οποίος δαπάνησε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδίαζε να κάνει «πολύ λιγότερες» πολιτικές δαπάνες σε μελλοντικές εκλογές. «Νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά», δήλωσε στο Bloomberg.

Πηγή: cnn.gr