Ο Μασκ δηλώνει μετανιωμένος για «κάποιες αναρτήσεις» του κατά του Τραμπ

Μετά από μία εβδομάδα αναρτήσεων, αλληλοκατηγοριών, δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην συνεργάτη του επιχειρηματία Ίλον Μασκ, ο τελευταίος δηλώνει μετανιωμένος.

Με ανάρτηση του ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας που αποχώρησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετανιώνει για κάποιες από τις αναρτήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα για τον αμερικανό πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα σε διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με αρκετά από αυτά να αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σκοπεύει να μιλήσει σύντομα με τον Μασκ.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Μασκ ως «άνθρωπο που έχει χάσει το μυαλό του».

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.