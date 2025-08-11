Θερινό σινεμά από το Πετρίδειο Ίδρυμα δίπλα στο κύμα!

Μετά την τεράστια επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων θερινών σινεμά, το Πετρίδειο Ίδρυμα επανέρχεται!

Συμπράττει με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου και μας προσκαλεί σε μία υπέροχη βραδιά θερινού σινεμά δίπλα στη θάλασσα στην παραλία Venus Bleu!

Την Πέμπτη 21 Aυγούστου , στις 20:30, στο Venus Bleu Beach για μια βραδιά δίπλα στο κύμα, κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρακολουθώντας ταινία, απολαμβάνοντας το άρωμα της θάλασσας και στηρίζοντας το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου!

Η ταινία που θα προβληθεί είναι το παγκοσμίως γνωστό και αγαπημένο «Night at the Museum» (Μια νύκτα στο Μουσείο) με πρωταγωνιστή τον Ben Stiller. «Οδηγός επιβίωσης»: Άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα/μαξιλάρι & χαλαρή διάθεση. Θα υπάρχει μπαρ για αγορά ποτών. Ο καιρός επιβάλλει ανέμελες βραδιές δίπλα στο κύμα! Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια μοναδική βραδιά θερινού σινεμά κάτω από τα αστέρια! Info Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 20.30 Venus Bleu Beach .

Αντί εισιτηρίου, ελάχιστη εισφορά €5 για τη στήριξη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου

* Το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη, αποτελώντας ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτιστικής αφοσίωσης στην τοπική κοινότητα. Με τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να ξεχωρίζει για το αδιάλλακτο ενδιαφέρον του στην προώθηση του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού. Με αφοσίωση στις αξίες αυτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει την κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ανάδειξη της Πάφου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ιδρύματος στο www.petridioidrima.org