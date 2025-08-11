Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Πτωτική τάση αριθμού ακάλυπτων επιταγών την τελευταία τετραετία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πτωτική τάση παρουσιάζει ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), το 2022 καταγράφηκαν 255 εκδότες ακάλυπτων επιταγών, 274 το 2023 και ακόμη 202 το 2023, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2025 ο αριθμός των εκδοτών ανήλθε στα 63.

Συμπληρώνεται ότι από τον Ιανουάριο 2022 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 794 περιπτώσεις εκδοτών ακάλυπτων επιταγών.

Αντίστοιχα, αναφέρεται ότι ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στον προκαταρκτικό κατάλογο ήταν 473 το 2022, το 2023 ήταν 356, το 2024 ήταν 300και 145 το πρώτο επτάμηνο του 2025, ενώ η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε €1.518.669 το 2022, €1.767.912 το 2023, €617.873 το 2024 και €312.599 το πρώτο επτάμηνο του 2025, με τη συνολική αξία από τον Ιανουάριο 2022 μέχρι σήμερα να ανέρχεται στα €4.217.054.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑακάλυπτες επιταγές

