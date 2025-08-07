Πιέσεις Τραμπ για τεχνολογία «made in America» – Δασμοί 100% στα εισαγόμενα τσιπ

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ασιατική κυριαρχία στην παραγωγή ημιαγωγών, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα εισαγόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι οποίοι ωστόσο δεν θα ισχύσουν για τις εταιρείες τεχνολογίας που παράγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το κάνουν.

Λίγο πριν εξαγγείλει τους νέους δασμούς στο τσιπ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Apple δεσμεύτηκε για πρόσθετες επενδύσεις 100 δισ. εκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ. Νωρίτερα φέτος ο κατασκευαστής του iPhone είχε ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 500 δισ. δολάρια και θα προσβάλει 20.000 υπαλλήλους στη χώρα τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Για εταιρείες όπως η Apple, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να παράγουν προϊόντα στις ΗΠΑ «δεν θα υπάρχει χρέωση» λόγω των νέων δασμών, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. «Αν, για κάποιο λόγο, λες ότι χτίζεις εργοστάσια αλλά δεν τα χτίζεις, τότε θα τα προσθέσουμε όλα αναδρομικά και σωρευτικά και σε χρεώνουμε σε επόμενη ημερομηνία. Θα πρέπει να πληρώσεις, αυτό είναι σίγουρο» είπε.

Όπως σημειώνει πάντως το Reuters, οι δηλώσεις του προέδρου δεν αποτελούν επίσημη ανακοίνωση δασμών και παραμένει ασαφές πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Έως τα μέσα Αυγούστου αναμένεται εξάλλου να ανακοινωθεί πόρισμα εθνικής ασφάλειας σχετικά με τους δασμούς στους ημιαγωγούς και άλλα προϊόντα τεχνολογίας.

Ωστόσο οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν αμέσως κύμα αντιδράσεων.

Ο ανώτατος εμπορικός απεσταλμένος της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η χώρα του έχει εξασφαλίσει ευνοϊκότερους δασμούς για τα τσιπ στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σχεδόν ταυτόχρονα η Apple ανακοίνωνε ότι τα τσιπ της Samsung που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της θα προέρχονται από εργοστάσιο της νοτιοκορεατικής εταιρείας στο Τέξας.

«Επιβίωση του ισχυρότερου»

Η Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την ανακοίνωση, δεδομένου ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία για δασμούς 15% στο μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών προς ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των φαρμάκων και των ημιαγωγών.

Στην Ταϊβάν, κυρίαρχη στην παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ, ο υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης Λιου Τσιν-τσινγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών κατασκευάζουν εργοστάσια στις ΗΠΑ ή εξαγοράζουν εταιρείες με τοπικά εργοστάσια.

H ταϊβανέζικη TSMC, ο μεγαλύτερος παραγωγός ημιαγωγών παγκοσμίως, αναμένεται να μείνει αλώβητη, δεδομένου ότι διαθέτει μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικοί πελάτες της στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, είναι απίθανο να επηρεαστούν από τους νέους δασμούς.

«Οι μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν αφθονία μετρητών έχουν την πολυτέλεια να χτίσουν στην Αμερική είναι αυτές που θα ωφεληθούν περισσότερο. Είναι η επιβίωση του μεγαλύτερου» σχολίασε στο Reuters ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της εταιρείας επενδυτικών συμβουλών Annex Wealth Management.

Μια μεγάλη προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ ήρθε το 2022 με την ανακοίνωση προγράμματος επιδοτήσεων ύψους 52,7 δισ. δολαρίων. Πέρυσι, επί θητείας Τζο Μπάιντεν, το υπουργείο Εμπορίου έπεισε τις πέντε κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών να δημιουργήσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ΗΠΑ αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 12% της παγκόσμιας παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτω, έναντι 40% το 1990.

