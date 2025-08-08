Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ένας 15χρονος υπό κράτηση στη Δανία επειδή σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει «πραγματικός και συγκεκριμένος κίνδυνος για το εν λόγω σχολείο, ούτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο».

Στη Δανία, ένας έφηβος ηλικίας 15 ετών τέθηκε υπό κράτηση, καθώς βαρύνεται με υποψίες ότι προετοίμαζε, μαζί με δύο συμμαθητές του, ένοπλη επίθεση σε σχολείο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αστυνομία.

«Την Παρασκευή 1η Αυγούστου, η Αστυνομία της νοτιοανατολικής Γιουτλάνδης (δυτικά) δέχθηκε καταγγελία σχετικά με τον σχεδιασμό μιας ένοπλης επίθεσης σε σχολείο, στο σχολείο Sct. Michaels στο Κόλντινγκ», στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν και «ο ένας από τους υπόπτους που συνελήφθησαν, ηλικίας 15 ετών» οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα «για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες», διευκρίνισε η Αστυνομία.

Οι άλλοι δύο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους, ανέφερε η Αστυνομία, που δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των νεαρών.

Το σχολείο εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Κόλντινγκ, την όγδοη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην οποία οι σχολικές διακοπές τελειώνουν γύρω στις 11 Αυγούστου.

Οι ύποπτοι είναι μαθητές ενός άλλου σχολείου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η δημοτική αρχή.

 

ΚΥΠΕ

