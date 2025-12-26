Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά» – Πιθανή συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ (AP Photo/ Mystyslav Chernov)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε να πραγματοποιήσει σύντομα συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ο Rustem Umerov αναφέρθηκε στις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε συγκεκριμένα.

Πηγή: ΕΡΤ

