«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά» – Πιθανή συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε να πραγματοποιήσει σύντομα συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Πηγή: ΕΡΤ