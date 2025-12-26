Γύρω στις 10.500 κλίνες διαθέσιμες τον χειμώνα στην Πάφο, λέει ο ΠΑΣΥΞΕ

Σχεδόν 10,5 χιλιάδες κλίνες είναι διαθέσιμες για τη χειμερινή περίοδο στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του Ευριπίδης Λοϊζίδης, προσθέτοντας πως ο αριθμός αυτός είναι αντίστοιχος με τον περσινό, ωστόσο οι πληρότητες των ξενοδοχείων κινούνται σε υψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα.

Όπως ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, «ο Δεκέμβριος κινήθηκε ικανοποιητικά σε σύγκριση με πέρσι, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία ότι η Πάφος έχει πλέον εδραιωθεί ως ολόχρονος τουριστικός προορισμός».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η σεζόν του 2025 ήταν ιδιαίτερα καλή παγκύπρια, σημειώνοντας ότι καταγράφηκε ρεκόρ αφίξεων με περίπου 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Αν και, όπως διευκρίνισε, δεν διαμένουν όλοι σε ξενοδοχεία, η χρονιά ήταν θετική για τον ξενοδοχειακό τομέα, εκφράζοντας την ευχή να συνεχιστεί η ίδια πορεία.

Ο κ. Λοϊζίδης εκτίμησε ότι η τουριστική κίνηση θα συνεχίσει να βασίζεται σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, προσθέτοντας πως «οι πτήσεις χαμηλού κόστους προς την Πάφο συμβάλλουν σημαντικά στις πληρότητες».

Αναφορά έκανε και στις αγορές της Πολωνίας και της Γερμανίας, οι οποίες παρουσιάζουν ανοδική πορεία και αποτελούν νέες αγορές μετά την απώλεια της ρωσικής. Το Ισραήλ, όπως είπε, διατηρεί υψηλούς αριθμούς αφίξεων, με μικρότερη όμως διάρκεια παραμονής. Σε ό,τι αφορά τη νέα σεζόν, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν προκλήσεις στην αγγλική αγορά, κυρίως ως προς τη διάρκεια των διακοπών.

«Δεν είναι μόνο οι αριθμοί σημαντικοί, αλλά και η διάρκεια παραμονής του τουρίστα, που παίζει καθοριστικό ρόλο στα έσοδα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι Βρετανοί θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν, αλλά πιθανόν με λιγότερες ημέρες διακοπών. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασε για την έναρξη τριών εβδομαδιαίων πτήσεων της Lufthansa από την 1η Απριλίου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια θετική και νέα εξέλιξη για την Πάφο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Ryanair, συνεχίζουν με επιτυχία τις πτήσεις τους. Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την τουριστική βιομηχανία, με κυριότερο την έλλειψη προσωπικού, παρά τη σχετική βελτίωση που έχει παρατηρηθεί.

Ανησυχία εξέφρασε ο κ. Λοϊζίδης και για το ζήτημα του νερού, λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης, καθώς και για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος λειτουργίας και μισθοδοσίας. «Όταν οι αριθμοί ευημερούν, ευημερούν τα πάντα», κατέληξε, σημειώνοντας πως σε μια καλή σεζόν τα προβλήματα περιορίζονται ή περνούν σε δεύτερο πλάνο.