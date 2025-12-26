Νέος κατώτατος μισθός: Πώς σχολιάζει ο Μαρίνος Μουσιούττας τις αντιδράσεις

Στόχος της απόφασης της Kυβέρνησης είναι η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό. Μιλώντας το βράδυ των Χριστουγέννων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΡΙΚ, ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι ο ρόλος του Υπουργείου είναι διαμεσολαβητικός, ώστε να διατηρείται η εργατική ειρήνη, να βελτιώνονται οι απολαβές και ταυτόχρονα η οικονομία να μπορεί να απορροφήσει τις αυξήσεις.

Από την άλλη, έντονες είναι οι αντιδράσεις από πλευράς εργοδοτών. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων εκφράζει την εκτίμηση ότι η αύξηση ύψους περίπου 8,8% υπερβαίνει τις δυνατότητες της πραγματικής Οικονομίας και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση την παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, το συνολικό κόστος για τον εργοδότη ξεπερνά τα 1.250 ευρώ ανά εργαζόμενο, γεγονός που – όπως προειδοποιεί – ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις σε οριακά βιώσιμες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέας οικονομικής κρίσης. Εκφράζεται επίσης ανησυχία για πιθανές πληθωριστικές πιέσεις, μέσω μετακύλισης του κόστους στον καταναλωτή.

Από πλευράς τους, οι συντεχνίες κρίνουν την αύξηση στον κατώτατο μισθό ως ανεπαρκή. Η ΣΕΚ αναφέρει ότι ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να μην καλύπτει βασικές βιοποριστικές ανάγκες, ιδιαίτερα για εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις υπεραγορές, στην καθαριότητα και στην φύλαξη. Παρά την οικονομική ανάπτυξη που καταγράφεται, οι μισθοί στην Κύπρο παραμένουν χαμηλά σε σχέση με το ΑΕΠ και την παραγωγικότητα, ενώ ζητείται επανεξέταση της απόφασης πριν την έκδοση του τελικού διατάγματος. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι που θα λάβουν τον κατώτατο μισθό ειναι μέρος της ομάδας εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία επίδραση από την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και θα έπρεπε η Κυβέρνηση να ήταν πιο ευαισθητοποιημένη.

Ο νέος κατώτατος μισθός τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, με ορίζοντα εφαρμογής δύο ετών και επανεξέταση το 2028. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 979 ευρώ για νεοεισερχόμενους εργαζόμενους και στα 1.088 ευρώ μετά την συμπλήρωση έξι μηνών απασχόλησης.

Πηγή: ΡΙΚ